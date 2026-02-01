Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna

Els fets es van produir el divendres 30 de gener a la tarda al districte de l'Eixample de Barcelona i l'home va ser detingut

Una detenció de la Guardia Urbana de Barcelona en una foto d'arxiu

Una detenció de la Guardia Urbana de Barcelona en una foto d'arxiu / Guardias Urbana

ACN

Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va aturar el divendres 30 de gener a la tarda un motorista que circulava de forma poc segura i fent ziga-zagues entre els vehicles al districte de l'Eixample. El conductor va presentar un permís de conduir amb clars indicis de ser fraudulent i els agents, després de comprovar que l'home tenia diversos antecedents per delictes contra la salut pública, van escorcollar-lo i li van trobar gairebé 70 grams de cocaïna a sobre.

L'home va ser detingut per la tinença de substàncies estupefaents i denunciat pel permís de conduir fals i per no tenir l'assegurança contractada per la moto, que va ser traslladada al dipòsit municipal, segons ha detallat la GUB.

