Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare
Els fets s'ha produït pels voltants de les 05.30 hores en una baralla a l'interior d'un domicili
ACN
Els Mossos d'Esquadrahan detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare a Sabadell, segons ha pogut saber l'ACN. Els fets s'han produït pels voltants de les 05.30 hores de la matinada d'aquest dissabte en un immoble ubicat al número 8 del carrer Tibet de la ciutat, al barri dels Merinals. La policia ha rebut l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili i agents dels Mossos, juntament amb efectius de la Policia Local, s'han desplaçat al punt i han trobat el cos sense vida d'un home que presentava evidents signes de violència. Al mateix lloc de l'incident també han localitzat el seu fill, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb el crim.
L’edifici on ha tingut lloc el succés està ubicat en una àrea nova del barri, a tocar del parc de Can Gambús.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés.El cas està sota secret de les actuacions.
