Robatoris
Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises V16 i vendre-les al mercat negre
El dispositiu de presenyalització, obligatori des de l’1 de gener, resulta un producte fàcil de revendre al mercat il·legal per als lladres
Jordi Grífol
Des que es va fer obligatòria l’1 de gener la balisa V16 per senyalitzar avaries i accidents a les carreteres espanyoles, els cossos policials han registrat ja diversos casos de frau i robatoris relatius al dispositiu de presenyalització geolocalitzable. A les "grues pirata" que han anat a remolcar cotxes avariats que havien senyalitzat la incidència amb la balisa sense que els correspongués a ells realitzar el servei, tal com va informar aquest diari, s’hi suma també la proliferació de robatoris a l’interior dels vehicles per sostreure el dispositiu i donar-li sortida al mercat negre.
Aquesta mateixa setmana, agents de la Policia Nacional van culminar la denominada operació V16 amb la detenció del presumpte autor de més d’una trentena de robatoris amb força a l’interior de vehicles estacionats en garatges comunitaris a Lleó, sostraient la balisa en la majoria dels casos.
El subjecte, un home de 39 anys, entrava als garatges i trencava les finestretes mitjançant palanquejament. Segons la investigació policial, aquests robatoris estaven clarament motivats per l’obligatorietat dels vehicles de portar la balisa V16 des de la seva entrada en vigor l’1 de gener. Una motivació que, en tot just unes setmanes, ha provocat robatoris a l’interior de vehicles en diferents parts d’Espanya, com Alacant i Múrcia.
Fàcil sortida al mercat negre
Les balises homologades, el preu de les quals oscil·la entre els 30 i els 50 euros, resulta un producte fàcil de vendre al mercat negre per als lladres en no estar personalitzades, vendre-les considerablement per sota del seu valor i haver-hi encara demanda, ja que no tots els conductors la tenen ja als seus vehicles malgrat ser obligatòries.
Des de la Policia recomanen als conductors que no deixin a la vista efectes de valor als vehicles i que tinguin anotat el nombre de referència de les balises i qualsevol objecte que guardin al vehicle, ja que això permet imputar un delicte al lladre i tornar l’aparell al seu amo.
El director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, va recordar aquest mateix dimecres que parar per una avaria i no col·locar la balisa porta una denúncia en ser obligatòria per llei des que arrenqués l’any. Malgrat això, també va al·ludir al "temps raonable" que el ministre de l’Interior Marlaska va anunciar abans de començar a multar per no portar-la.
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius i se suspenen les classes
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques