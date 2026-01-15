Investigació
La Policia revisa els xats de Fortnite i Roblox del nen de 9 anys que es va treure la vida en un poble de València
Agents del Grup de Menors miren de veure si algú el va induir a suïcidar-se o si estava sent víctima d’assetjament o d’abusos
La família afirma que no hi havia hagut càstigs, ni discussions i que el menor, "carinyós i comunicatiu", anava bé a l’escola
Teresa Domínguez
Especialistes del Grup de Menors (Grume) de la Brigada de Policia Judicial de la Policia Nacional de València estan revisant els xats dels dos jocs online, Fortnite i Roblox, que practicava el nen de 9 anys que es va treure la vida a casa del seu pare la matinada de Nadal, tal com ha avançat en exclusiva Levante-EMV, diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ. Els agents miren de veure si en aquestes converses hi va haver algun tipus d’assetjament, abús o instigació al suïcidi, és a dir, si dins d’aquests xats en línia hi ha la raó que va fer que el nen es tragués la vida, ja que el Codi Penal inclou el delicte d’inducció al suïcidi en l'article 143.1, que preveu penes de quatre a vuit anys de presó per a qui convenci una persona de causar-se la mort.
Fa anys que els dos videojocs estan en el punt de mira pel seu enorme grau d’addicció, sobretot dels més petits, que fins i tot va portar a l’hospitalització d’un nen a Castelló, i perquè l’absència de barreres reals feia que adults i nens compartissin plataforma, i els convertien en autèntiques mines d’or de pederastes i pedòfils.
A més, tal com ha avançat Levante-EMV, els agents, prèvia autorització de la jutge d’Instrucció que porta la causa, han sol·licitat l’abocament de les dades del telèfon mòbil del menor, en el qual, a priori, no va deixar cap missatge visible de comiat ni justificació de la seva acció, per la qual cosa conèixer el seu contingut pot ser definitiu per esbrinar què hi ha darrere d’aquest suïcidi.
De moment, es tracta d’un fet sense explicació, ja que el petit, fins on han esbrinat els agents, no patia assetjament escolar ni d’un altre tipus, tot i que aquesta és la versió inicial dels pares, que encara s’està contrastant amb la comunitat escolar. Tampoc hi havia antecedents d’autolesions ni estava trist o abatut, un dels primers símptomes que han d’alarmar els pares d’un nen o adolescent, juntament amb referències a la mort, que poden anar des de conceptes verbalitzats, a dibuixos, música o indumentària. En aquest cas, afirmen els progenitors, res d’això semblava haver passat.
Davant la conducta suïcida, truca al 024
El telèfon 024 del Ministeri de Sanitat atén persones amb pensaments, ideació o risc de conducta suïcida, així com els seus familiars i pròxims, les 24 hores del dia, cada dia, cada dia de l’any. En aquest telèfon, que no deixa rastre, trobaràs l’ajuda de professionals especialitzats, que ofereixen escolta activa, contenció emocional i orientació sobre els recursos sanitaris adequats. El servei és gratuït, confidencial i d’abast nacional. Si tu o algú del teu entorn necessita recolzament, truca al 024. En cas d’urgència o emergència vital, truca immediatament al 112, on els equips d’Emergències actuaran amb rapidesa.
"Passa-ho bé i ens veiem el 28"
Tampoc el petit havia tingut problemes acadèmics. De fet, era un bon estudiant i només havia tingut algun resultat menys positiu en dues assignatures, anglès i matemàtiques, precisament les que solen presentar més índexs de dificultat o èxit en l’alumnat, per la qual cosa tampoc és una dada rellevant.
Així mateix, els pares, que estaven divorciats, han coincidit que no se li havia imposat cap càstig recent ni hi havia hagut discussions a casa que poguessin aportar alguna llum sobre la decisió del menor, completament inusual en nens de tan curta edat.
Tampoc la separació temporal de la seva mare, per passar la primera setmana de les vacances nadalenques amb el seu pare, com estipulava el conveni regulador, li havia suposat un problema. De fet, la mare s’havia acomiadat d’ell amb unes paraules d’afecte en què li deia "passa-ho bé i ens veiem el 28", ja que passaria la nit de Cap d’Any, Any Nou i Reis amb ella i la seva germana de curta edat.
El petit, a qui tant a l’escola com la seva família descriuen com a "afectuós, comunicatiu i sense problemes per relacionar-se amb altres menors", tampoc havia estat en tractament mèdic ni per malalties físiques ni psicològiques, una altra de les raons que s’amaguen darrere de les conductes suïcides, tant en adults com en menors.
Després del sopar de la nit de Nadal
Tal com va avançar a primera hora d’aquest dimecres Levante-EMV, la Policia Nacional intenta saber què hi ha darrere de la mort del nen, que havia complert els 9 anys fa tot just tres mesos i que es va treure la vida la matinada del dia de Nadal, al domicili dels seus avis paterns en un municipi de la província de València que Levante-EMV no revela per preservar l’anonimat del menor i protegir la seva família. De moment, no s’ha pogut establir què ha motivat l’acció autolítica del petit, una cosa molt inhabitual a edats tan primerenques, tot i que és cert que els casos de suïcidi infantil –els que es produeixen per sota dels 15 anys– es van disparar a partir de l’any següent al de la pandèmia, això és, el 2021, i van arribar a un pic alarmant el 2022, tot i que després les xifres han tornat a les anteriors al 2020.
És precisament l’inusual que es tregui la vida una persona tan jove el que ha fet que la Policia Nacional i un jutjat de la província de València obri una investigació per mirar d’esbrinar què hi ha darrere d’aquesta acció, i si el petit estava sent víctima d’algun tipus d’assetjament o de delicte, o bé físic, o bé virtual. Per a això, la investigació s’està centrant no només en el seu entorn escolar i familiar, sinó també a les xarxes socials i, sobretot, en els xats de missatgeria dels dos jocs online en què tenia perfil propi i als quals jugava de manera habitual, per saber si algú l’havia empès o incitat al suïcidi, segons la informació a què ha tingut accés Levante-EMV.
Passava les vacances amb el pare
Els fets, que no havien transcendit fins ara, es van produir la matinada del 25 de desembre, dia de Nadal, quan el nen passava el període vacacional assignat al seu pare. Pel que sembla, la primera setmana de vacances l’havia de passar amb el progenitor i la segona, amb la seva mare, que és qui tenia la custòdia del menor. Al domicili, llogat pels avis paterns, hi vivien aquests, el pare del menor mort, la nova parella d’aquest i una germanastra del petit, una nena d’11 anys segons les fonts consultades.
Després de sopar amb normalitat i de passar una estona al menjador de la casa amb els seus familiars celebrant la nit de Nadal, el nen se n’hauria anat a dormir a la seva habitació, a l’espera d’obrir l’endemà els regals de Nadal, per a la qual cosa s’havia posat un pijama amb motius nadalencs, com la resta de la família. Per raons que no han transcendit, un dels adults hauria entrat al dormitori del nen cap a les quatre de la matinada, probablement per comprovar que dormia, i hauria descobert amb sorpresa que el petit no era al seu llit.
Els familiars van començar a buscar-lo per tota la casa i, en no trobar-lo, van realitzar una primera trucada al servei d’Emergències 112, per informar que no trobaven el nen i que temien que hagués sortit al carrer. Gairebé una hora després, minuts abans de les cinc de la matinada, van tornar a trucar per demanar ajuda mèdica urgent, després de trobar el cos del menor.
Investigació oberta
Aquesta trucada va posar en marxa el dispositiu habitual, integrat per la Policia Local del municipi on van succeir els fets, així com de la Policia Nacional i un servei mèdic urgent. Una vegada constatat que el menor estava mort i que tot apuntava a una mort violenta no accidental, es va posar en marxa el protocol i es va avisar al jutjat i al forense de guàrdia.
Així mateix, es van desplaçar al domicili agents de la Brigada Local de Policia Científica, que van prendre mostres a l’habitació, on van trobar empremtes clares que parlen d’una acció voluntària. El cos sense vida del menor va ser aixecat i traslladat a l’Institut de Medicina Legal (IML), a València, on se li va practicar l’autòpsia un dia després, el 26 de desembre. Els resultats confirmarien, en principi, l’acció suïcida, a falta d’algunes proves complementàries.
El cas està ara en mans dels especialistes del Grup de Menors (Grume) de la Brigada de Policia Judicial de la Policia Nacional per mirar d’esbrinar si el petit estava sent objecte d’algun tipus d’assetjament o d’un altre tipus de delicte, o si té relació amb la seva activitat a les xarxes socials.
