Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estany VilaütTerrenys Palau-saverderaFi revolta pagesaAtracaments a FigueresRetencions Alt Empordà
instagramlinkedin

Successos

Intenta sortir en avió de Tenerife amb la seva esposa morta en cadira de rodes

L’autòpsia realitzada al cadàver va dictaminar que es tractava d’una mort natural

Un avió al costat de la torre de control.

Un avió al costat de la torre de control. / Agencias

Redacció

Redacció

Un home d’edat avançada va intentar fer passar la seva esposa difunta per un arc de seguretat a l’aeroport de Tenerife Sud amb la intenció de pujar-la a un avió i tornar al seu país d’origen.

La dona, que tenia 75 anys, patia greus problemes de mobilitat i el seu marit utilitzava una cadira de rodes per desplaçar-la. Els fets van tenir lloc el 24 d’octubre de l’any passat a la zona de Sortides de la terminal, segons van confirmar fonts de la Guàrdia Civil. L’home va intentar abandonar l’illa amb la seva esposa morta. Després de passar un cert temps a les instal·lacions aeroportuàries, l'home, d'origen estranger, es va dirigir a l'arc de control.

Seguretat privada

El personal de seguretat privada va detectar que passava alguna cosa estranya i que la dona que anava en cadira de rodes no es movia ni responia a estímuls. A més, la seva temperatura corporal no era normal.

Davant d’aquestes circumstàncies, es va activar agents de la Guàrdia Civil destinats a l’aeroport i personal sanitari. Un metge va comprovar que la dona era morta i va activar el protocol judicial habitual en aquests casos.

Sense signes de violència

Les primeres proves van determinar que la dona no presentava signes externs de violència. A l’autòpsia practicada al cadàver a l’Institut de Medicina Legal es va confirmar que es tractava d’una mort natural.

Des de l’institut armat expliquen que, a la vista dels resultats dels exàmens forenses, l’home no va ser detingut ni es va obrir cap mena d’investigació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents