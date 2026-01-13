Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc de l'Alt Garrotxa
En l’incident a Oix també s’hi va veure afectat l’acompanyant, que va resultar ferit.
Un home de 70 anys va morir ahir dilluns en un accident a la Vall d’Hortmoier, a l’Alta Garrotxa. Els fets van tenir lloc cap a un quart de dues del migdia, mentre l’home i un company realitzaven tasques de neteja forestal i feien llenya.
Un cop rebut l’avís, fins a la zona s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra.
Per causes que encara es desconeixen, tots dos homes van caure per un desnivell d’uns vuit metres d’alçada i van acabar a l’interior d’una riera. Un d'ells va morir a conseqüència de la caiguda i els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. L’altre va resultar ferit i va ser evacuat a l’Hospital d’Olot.
A la zona també s’hi va desplaçar la comitiva judicial i cap a un quart de quatre de la tarda es va dur a terme l’aixecament del cadàver. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i van tractar el succés com un accident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella
- L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen