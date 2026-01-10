L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: “Evitarien el 80% dels morts”
La instal·lació obligatòria a les llars de detectors de fum, accessibles per 15 euros, podria regular-se per llei aquest any, seguint l’exemple de països com França o Alemanya
Roberto Bécares
Espanya ha viscut un Nadal tràgic d’incendis d’habitatges, amb 21 persones mortes en només 14 dies, entre el 24 de desembre i el 6 de gener, gairebé el doble que l’any anterior, quan hi va haver 11 morts. La sobrecàrrega elèctrica, el mal estat dels aparells o l’augment de persones grans que viuen soles estan darrere d’aquests sinistres que en els últims anys estan assolint xifres rècord: el 2024 hi va haver 162 morts en 19.411 incendis en habitatges, la segona xifra amb més sinistres mortals després del 2023, quan n’hi va haver 173. Les xifres definitives del 2025 es coneixeran en les pròximes setmanes.
La principal causa de morts en incendis continua sent la intoxicació per fum o gasos tòxics, provocant gairebé el 70% del total de víctimes, de manera que els experts subratllen la importància d’identificar i reaccionar davant del foc des de les primeres fases, i per a això és “fonamental” un detector de fum, que es pot comprar des de 15 euros. Un aparell que en països com la veïna França, on és obligatori, està omnipresent a les llars.
“Si mires les estadístiques, la majoria d’incendis són de nit i evolucionen molt de pressa. Els detectors no són gaire cars i amb l’avís tens temps de sortir de casa o, si no pots, ja tanques l’habitació on et trobis abans que es propagui el fum. El que et pot matar és inhalar els gasos i el fum, i un detector et pot salvar la vida”, explica Javier García, cap de la dotació del Cos de Bombers de la Comunitat de Madrid.
Els joves, els més previnguts
Segons l’últim Estudi de víctimes d’incendis a Espanya, elaborat per l’Associació Professional de Tècnics de Bombers i la Fundació Mapfre, només un de cada quatre habitatges a Espanya compta actualment amb detectors de fum.
Com indica l’estudi, aquests dispositius són més freqüents en llars de persones joves (un de cada tres) que en les de persones grans (menys d’un de cada cinc), evidenciant així una bretxa generacional en la prevenció. Les famílies amb més ingressos i amb estudis superiors són les més protegides, mentre que els habitatges amb menys recursos estan més exposats. A escala autonòmica, Andalusia (34%), Navarra (29%) i Astúries (28%) lideren la instal·lació, enfront de les Balears (11%) i La Rioja (13%), que presenten els nivells més baixos.
Un altre dispositiu fonamental en la lluita contra els incendis, especialment en edificis com les residències, són els ruixadors automàtics, que apaguen el foc de manera automàtica, però els experts incideixen a prioritzar l’ús del detector, que ajuntaments com el de Valladolid ja obliguen des del passat març a col·locar a les cases de nova construcció.
“La nostra recomanació sempre és instal·lar-lo. Com que emet una intensitat de so enorme quan estàs dormint, et pots despertar i sortir de casa”, precisa Carlos Touriñán, president de l’associació professional de tècnics de bombers, que recomana que si l’incendi s’origina sota de l'habitatge, es romangui dins, amb les portes tancades i tovalloles humides a terra. “En aquest cas, la possibilitat de salvar-se és molt més gran que sortint de casa”, aprecia.
Podria ser obligatori per llei el 2026
A Espanya, el 2026 podria ser l’any en què instal·lar detectors de fum a les llars passi a ser obligatori. Després de reclamar els experts l'obligatorietat dels detectors a Espanya, seguint l’exemple de països del seu entorn com França, Regne Unit o Alemanya, el 2022 es va crear una comissió de treball liderada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per estudiar-ne la implantació. El passat novembre es va fer un primer pas formal per incorporar la instal·lació de detectors de fum de manera obligatòria en habitatges de nova construcció, en incloure’s la mesura al nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que està en ple període d’al·legacions i que entraria en vigor al llarg del 2026.
A més de l’ús dels detectors, des de Mapfre i l’associació de professionals de bombers recomanen com a mesura de prevenció durant els mesos d’hivern evitar les sobrecàrregues elèctriques, especialment per l’augment de dispositius connectats a les llars. També convé extremar la precaució amb estufes de llenya, brasers i materials que faciliten la propagació del foc.
També és important, ressalten els experts en el llibre 112 Recomendaciones. Apuntes para un Libro Blanco de la Prevención de Incendios y sus Consecuencias, revisar l’ús de mobiliari, il·luminació i elements combustibles en balcons i terrasses, que poden augmentar la càrrega de foc a les façanes. Una altra mesura de seguretat és realitzar revisions periòdiques de les instal·lacions elèctriques, que les comunitats de veïns coneguin les característiques dels seus edificis i que les inspeccions tècniques relacionades amb la protecció contra incendis incloguin anàlisi de protecció passiva.
