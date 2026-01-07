Investigació oberta
Els Mossos investiguen l'ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l''streamer' mort en directe a Catalunya
La policia busca informació sobre converses prèvies al seu decés i moviments bancaris que puguin donar pistes sobre possibles donants que l’haurien incitat a consumir
Morir en un directe d'internet: "Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés"
David López Frías
Avança la investigació policial sobre la mort de Sergio Jiménez Ramos, l'streamer de Vilanova i la Geltrú que va morir durant una retransmissió en directe per internet la matinada del 30 al 31 de desembre, després d’haver consumit presumptament grans quantitats d’alcohol i drogues.
Segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ, agents dels Mossos d’Esquadra s’han personat al domicili del difunt, que vivia amb la seva mare, i s’han endut l’ordinador personal i el mòbil de Sergio. Aquests dos elements són claus per a la investigació, ja que podrien confirmar la hipòtesi que Sergio hauria consumit whisky i cocaïna com a part d’un repte pel qual hauria rebut diners.
El PC i el telèfon contindrien informació fonamental sobre els fets de la nit del succés, així com converses prèvies a la mort i moviments bancaris que podrien donar pistes sobre possibles donants que l’haurien incitat a consumir. L’entorn del difunt ha confirmat que Sergio realitzava reptes per internet des de feia uns mesos, i que rebia donacions a canvi de consumir grans quantitats de droga. També expliquen que l’ordinador estava encès quan Dani, el germà de la víctima, va trobar el cadàver, i que hi havia usuaris connectats preguntant si estava adormit i si ja s’havia acabat la botella de whisky.
Rastreig del diner
A més de l’anàlisi dels dispositius, aquesta línia d’investigació s’endinsarà en els moviments bancaris del difunt per confirmar si va rebre diners per realitzar aquest repte. Una pista que no sempre és rastrejable, ja que moltes donacions d’aquest tipus es fan amb criptomonedes.
Segons va explicar el també streamer de Vilanova Simón Pérez al seu canal de YouTube, Sergio hauria estat incitat a consumir sis grams de cocaïna i una botella de whisky en un període de tres hores, i hauria consumit dos grams d’una vegada; quantitats potencialment mortals.
Per ara, TikTok ha tancat el compte que Simón Pérez tenia a la xarxa social per la seva possible relació amb els fets. L’entorn del difunt assegura que va ser Pérez qui va introduir Sergio Jiménez en aquest tipus de reptes, versió confirmada per nombrosos vídeos penjats per Simón al seu canal de YouTube.
Autòpsia
La família de Sergio Jiménez continua esperant el resultat de l’autòpsia realitzada després de la seva mort. Sergio es trobava en tractament psiquiàtric i prenia medicació, tot i que el dia de la seva mort no se la va prendre perquè tenia la intenció de beure alcohol, segons va explicar ell mateix a la seva mare.
Si es confirma la teoria de la família, Sergio seria el primer cas documentat de streamer que mor en directe per realitzar un repte relacionat amb el consum de drogues i/o alcohol. L’agost passat, durant una retransmissió en directe, va morir un streamer francès anomenat Raphaël Graven, però l’autòpsia va determinar que la seva mort no es va produir ni per traumatismes ni per consum de drogues, com s’havia suggerit inicialment.
