Repte mortal
Morir en un directe d'internet: “Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés”
Sergio Jiménez, de 37 anys, va ser trobat mort a la seva habitació a Vilanova i la Geltrú amb la webcam encesa i usuaris en línia seguint l’escena
És la primera mort a Espanya per un repte online
David López Frías
Quan el Dani va aconseguir entrar a l’habitació del seu germà Sergio, se’l va trobar agenollat i amb el cap recolzat al matalàs. Estava immòbil, rígid. La seva mà engarrotada encara sostenia el telèfon. El Dani la va tocar i la va notar freda: "Mama, el Sergio està mort", va anunciar a la seva mare, que observava, angoixada, des de la porta.
A la taula de l’habitació hi havia una ampolla de whisky gairebé buida, dues llaunes de begudes energètiques i una muntanyeta de cocaïna plantada en una placa de color vermell. L’ordinador i la webcam estaven encesos. Hi havia gent mirant l’escena. El Sergio va morir en directe, mentre els seus observadors li preguntaven: "Ja estàs dormint la mona, Sergio? Encara no t’has acabat l’ampolla de whisky?".
Es deia Sergio Jiménez Ramos i va complir 37 anys el 13 de desembre. Va morir la vigília de la nit de Cap d’Any, al seu dormitori, portant a terme (presumptament) un repte emès en directe per internet: segons el seu entorn, aquests observadors que l’incitaven a beure més whisky li haurien pagat aquesta ampolla i sis grams de cocaïna. El repte consistia, segons la versió familiar, a acabar-s’ho tot en menys de tres hores. El Sergio s’ha convertit en el primer cas a Espanya de persona que mor en directe per fer un repte.
Al tanatori de Vilanova i la Geltrú es registrava, divendres a la tarda, un degoteig incessant de familiars, amics i coneguts del Sergio, finat durant la matinada del 30 al 31 de desembre cap a les dues del matí. La consternació es barrejava amb la indignació. Tots coneixien ja la versió de la mort del Sergio: algú li havia pagat sis grams de cocaïna i una ampolla de whisky per consumir-la contrarellotge. Però qui?
"Cal trobar els culpables i que ho paguin", repetien els presents. Dins, a la sala de vetlla número 2, la Teresa i el Daniel, la mare i un dels germans del mort, ploraven la pèrdua del Sergio, anomenat El Salchi. Tots dos sabien que el noi, amb problemes de consum de drogues i en tractament psiquiàtric, feia uns mesos que realitzava aquest tipus de reptes en directe per internet.
"A mi m’ho va dir el Jordi, el meu fill gran, que viu al Pirineu. Ens va avisar fa un parell de mesos que el Sergio feia aquest tipus de vídeos", explica la Teresa a El Periódico, diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ. Ella va ser la que va donar la veu d’alarma. "Jo estava dormint. Una mica abans de les dues de la matinada em vaig aixecar per anar al lavabo i vaig veure que la porta de l’habitació del Sergio, que vivia amb mi, estava entreoberta. Li vaig preguntar què estava fent, però no em va contestar. Vaig intentar entrar, però hi havia roba o alguna cosa al terra del dormitori i no vaig poder. Li vaig continuar preguntant des de fora, però no em contestava. El veia agenollat al llit, com si estigués resant", va assenyalar la dona.
En tractament psiquiàtric
La Teresa va trucar als seus altres dos fills: el Jordi i el Daniel, que resideix a Martorell. Aquest últim va ser el que va decidir acudir a la crida de la seva mare. A bord d’un petit vehicle de 49 centímetres cúbics, va recórrer de matinada els gairebé 50 quilòmetres que separen la seva casa de la seva mare. Quan hi va acabar arribant, va entrar a l’habitació i es va trobar tota l’escena.
"Hi havia una ampolla de whisky que estava pràcticament buida, un parell de llaunes de begudes energètiques i un munt de cocaïna sobre una placa vermella. El meu germà estava agenollat a terra amb el cap recolzat al matalàs. L’ordinador estava encès i des d’allà se sentien veus que li preguntaven si estava dormint la mona".
El Dani prossegueix explicant: "Vaig demanar una ambulància i em van dir que l’incorporés, però no podia perquè tinc un problema d’esquena. Quan el vaig tocar, tenia la mà freda. Em vaig adonar que estava mort i l’hi vaig dir a la meva mare. Quan van arribar les assistències, em van confirmar que no es podia fer res. Que calia avisar els Mossos d’Esquadra perquè el meu germà estava mort".
La Teresa explica que la tarda anterior havia vist l’ampolla de whisky. "Li vaig preguntar d’on l’havia tret i em va dir que la hi havia donat 'un col·lega'. Li vaig recordar que ell no pot consumir alcohol per les medicines que pren per al seu tractament psiquiàtric. Ell em va dir que no em preocupés, perquè aquell dia no havia pres les pastilles per poder beure. Li vaig demanar que no ho fes, però no em va fer cas, i a la nit es va tancar a la seva habitació". El seu germà Dani ja l’havia avisat dies abans. "Sergio, o acabes amb la droga o la droga acabarà amb tu".
A la boca dels presents al tanatori només hi havia un nom: Simón Pérez Golarons. El conegut economista de Vilanova i la Geltrú que va perdre la feina el 2017, després de fer-se viral un vídeo en què sortia, aparentment sota l’efecte d’alguna substància, amb la seva xicota, Silvia Charro, parlant sobre hipoteques. Des de llavors, Pérez Golarons va caure en desgràcia i es dedica a fer reptes en directe per internet per sobreviure, com ell mateix ha explicat en innombrables ocasions.
Per què l’entorn del Sergio l’assenyala? "Perquè ell ha sigut el que li ha ensenyat al Sergio aquest tipus de reptes. Surten junts en molts directes", diuen els seus amics. En els últims mesos, Simón Pérez ha entrat en una espiral autodestructiva i els reptes que fa solen estar relacionats amb el consum de cocaïna. Usuaris del seu canal fan donacions perquè compri coca i la consumeixi en directe, bé esnifada, bé fumada (la forma més addictiva de consum d’aquesta substància).
Sis grams de coca en tres hores
El Sergio, amb problemes de drogodependència, apareix en vídeos del Simón, que l’anomena "Sancho". De fet, va ser el mateix Simón Pérez el que va donar al seu canal de YouTube la notícia de la mort del Sergio en un directe: "Ha passat a millor vida. M’han dit que es va ficar sis grams en tres hores. Que es va ficar una ratlla de dos grams; això et provoca una sobredosi". Pel que sembla, el Sergio va decidir emprendre ell també aquest camí: obria retransmissions en directe i rebia donacions per comprar droga que consumia davant dels donants.
"Mendicitat digital"
Aquest tipus de continguts, en què persones malaltes, addictes o desesperades s’humilien en directe a canvi de diners, són una pràctica que està en auge. L’anomenada "mendicitat digital" està en voga i no només a Espanya: el mes d’agost va morir a França l’streamer Raphaël Graven Pormanove. La seva mort va ser retransmesa en directe a la plataforma Kick després de passar 12 dies rebent vexacions i cops.
En la vetlla, els amics del Sergio assenyalaven "els streamers que consumeixen aquest tipus de continguts, humiliant les persones més vulnerables", expliquen a El Periódico Jesús i Vicente Paños, amics del Sergio. "Són gentussa que s’aprofita dels altres. Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés. El meu fill també és drogodependent, ha estat consumint amb el Sergio i li podria haver passat a ell".
