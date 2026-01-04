Successos
La gendarmeria alerta de l'increment i la major violència del contraban de tabac per l'Alta Cerdanya
En les últimes setmanes el cos policial de l'estat francès ha fet grans confiscacions de paquets i s'ha enfrontat amb els passadors
Miquel Spa
En les últimes setmanes, la brigada de duanes de Perpinyà ha vist incrementada l'activitat de contraban de tabac d'Andorra a la zona de la Cerdanya i l'Arieja. Les patrulles policials han intervingut un total de 325,2 quilos de cigarretes i 41,55 quilos de tabac a la Cerdanya en tan sols un cap de setmana, prop de la frontera amb Andorra, segons han informat diversos mitjans de comunicació francesos, com ara la televisió France 3 i el diari L’Indépendant. Les incautacions s'han produït en diverses intervencions sobre vehicles, algunes en condicions complicades després que els conductors intentessin forçar els controls i escapar-se.
Segons els informes de la brigada, els agents van haver d’actuar amb mesures de seguretat addicionals, incloses barreres “stopstick” per punxar els pneumàtics dels vehicles que intentaven fugir. Un cop aturats, els cotxes van ser escorcollats i les mercaderies immediatament confiscades.
Les intervencions evidencien un augment de la contraban de tabac amb destinació a l'estat francès, especialment a la zona de la Cerdanya i l'Arieja. Els productes de tabac a la frontera amb Andorra són gairebé tres vegades més barats que al mercat francès, fet que fomenta aquestes xarxes de tràfic organitzat. El mateix any, la brigada ja havia intervingut més de 3 tones de productes similars, incloent 240 quilos recuperats el mes d’octubre.
Aquestes accions confirmen, segons els mitjans francesos, la presència de múltiples xarxes de contraban actives a la regió, i subratllen la dificultat de controlar els passos fronterers propers a Andorra, especialment a zones remotes de muntanya com la Cerdanya.
Igualment, els gendarmes que patrullen l’eix fronterer han constatat un augment de la violència per part de contrabandistes, amb conductes com refusar l’obediència als controls, fuites a gran velocitat i maniobres per evitar la detenció. Les forces de seguretat han hagut d’utilitzar barreres o dispositius per aturar vehicles i han registrat situacions en què els individus implicats han posat en perill altres usuaris de la via.
Les operacions, que continuen de manera regular, reflecteixen la cooperació entre diferents cossos policials per fer front a les xarxes de contraban, però també il·lustren les dificultats de controlar un fenomen que es manté actiu malgrat els reforços en vigilància i mitjans desplegats.
Pla andorrà
La passada tardor, la ministra de Justícia i Interior d’Andorra, Ester Molné, i el ministre de Finances, Ramon Lladós, van presentar al Pas de la Casa un nou pla de xoc per combatre el contraban de tabac i reforçar la seguretat al poble fronterer. Segons el govern andorrà, l’objectiu del programa era minimitzar l’arribada de bandes organitzades procedents de Catalunya Nord i França que es dedicaven al contraban de tabac i generaven una percepció d’inseguretat ciutadana.
Molné va afirmar que no es podia permetre posar en risc la convivència ni la reputació del país, mentre que Lladós va assenyalar que el contraban afectava la seguretat, els ingressos públics i la imatge de l’estat. La primera mesura anunciada va ser la modificació del codi penal per crear un nou delicte menor que penalitzava l’entrada i sortida del país per punts fronterers no habilitats més d’una vegada en vint-i-quatre hores amb la intenció d’acumular mercaderia sensible, amb penes de fins a dos anys de presó.
A més, es va modificar la llei de mercaderies sensibles per incrementar les sancions als comerciants que incompleixin les normes d’antifrau i permetre ajustar, per reglament, la franja horària per a la venda i transport de tabac. També es va formar el personal que venia tabac i es va afavorir el traspàs d’informació sobre les vendes entre comerciants, fabricants i administració, a més d’altres mesures per mantenir un control reforçat de la comercialització del tabac.
De manera immediata, mentre es comprovava l’eficàcia de les mesures, es va establir una moratòria per a la concessió de noves llicències de venda de tabac al Pas de la Casa. El govern va incrementar els efectius de les forces de l’ordre i duana, i va reforçar el dispositiu de seguretat fins a la convocatòria d’un nou procés de selecció d’agents, incorporant també controls mòbils a la frontera amb França.
En aquell moment es van seleccionar vuit agents de les forces de l’ordre i, abans de final d’any, es preveia convocar un nou concurs per a quinze places més, que sumarien un total de vint-i-tres agents nous i permetrien crear un grup fix al Pas de la Casa per controlar el contraban. Pel que fa al cos de duana, es va preveure la selecció de quinze agents nous, cinc dels quals treballarien en el grup d’antifrau. El director de les forces de l’ordre d’Andorra, Bruno Lasne, i la directora adjunta de duana, Vanesa Garcia, van remarcar la importància de la coordinació entre cossos per actuar amb eficàcia, sobretot arran del reforç al Pas de la Casa.
