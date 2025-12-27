Desapareguts quatre membres d'una família valenciana en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia
L'accident es va produir ahir divendres a prop de l'illa de Padar i hauria estat provocat pel fort onatge
ACN
Quatre membres d'una família espanyola -de València, segons la premsa valenciana-, dos adults i dos menors, han desaparegut en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia, segons ha informat l'agència estatal de notícies Antara i el servei d'emergències SAR. L'accident es va produir ahir divendres al vespre cap a les 20.30 hores a l'estret de l'illa de Padar, a l'est de la turística Bali, i hauria estat provocat pel fort onatge i una avaria al motor de l'embarcació. El vaixell, KM Putri Sakinah, transportava 11 passatgers a bord quan es va enfonsar. Els equips d'emergències van poder rescatar set persones de l'aigua -dos turistes espanyols, un guia turístic i quatre tripulants- però es va perdre la pista dels altres quatre passatgers.
- «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
- Temporal a l'Empordà: el Manol supera el llindar de perill a Santa Llogaia i Vilatenim
- La portalada de la Catedral de l'Empordà recupera els colors originals de l'edat mitjana
- Protecció Civil demana allunyar-se del Manol a Santa Llogaia d’Àlguema
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Protecció Civil envia una Es-alert als municipis costaners de l'Empordà per la previsió de fort onatge
- A l'institut escola El Bruel, la feina educativa i social converteix la diversitat d’Empuriabrava en comunitat