Nova nit d’incendis de contenidors a Olot: cinc en una hora
Dues dotacions han apagat els incendis que han passat en una mica més d'una hora
Núria León
Un nou incendi de contenidors durant la nit de divendres ha tornat a posar l’ai al cor de molts veïns d’Olot . Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit cinc contenidors que han cremat a diferents punts de la ciutat. Els focs han tingut lloc amb una mica més d'una hora de diferència i hi han intervingut fins a dues dotacions.
El primer avís ha arribat a les 22.34h al c/Francesc Ben Tallat per dos contenidors de plàstic i rebuig. El segon, per un parell més al c/Remençes a les 23.22h. L'últim, que ha cremat un contenidor de rebuig, ha estat a les 23.45h.
Onada de contenidros cremat a Olot
L’episodi es produeix després que el cap de setmana passat un presumpte piròman hauria calat foc a 16 contenidors entre la nit de divendres i dissabte. La nit de diumenge, al carrer d’Abad Racimir, els Bombers van haver d’intervenir per apagar les flames que afectaven tres contenidors. Segons fonts municipals, en aquest cas no hi ha indicis que l’incendi fos intencionat, de manera que, de moment, no es relaciona amb la recent onada de focs.
