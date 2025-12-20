Un ferit greu en un xoc entre un cotxe i un camió a Arbúcies
El camió ha quedat bolcat lateralment i el condutor del vehicle ha hagut de ser excarcerat
Núria León
Una persona ha resultat ferida greu en un accident frontal entre un cotxe i un camió a la GI-552, a Arbúcies. L'avís s'ha rebut a les 6.35h d'aquest dissabte i fins a tres dotacions dels Bombers i una unitat del SEM han anat fins al lloc del xoc.
El conductor del vehicle ha quedat atrapat a dins i s'han hagut de fer tasques d'excarceració per alliberar-lo. Aquesta persona ha estat traslladada pel SEM a l'Hospital Trueta en estat greu. El camió ha quedat bolcat lateralment al marge de la vida.
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Andorra 'busca' el president del Barça Joan Laporta
- La Penya Blaugrana de l'Alt Empordà anuncia un gran homenatge pòstum a Quim Torrent
- Castelló avança en l'enlairament de ponts d'Empuriabrava per evitar els efectes del canvi climàtic
- Detingut per saltar-se un control d'alcoholèmia anant borratxo i fugir a 180 km/h a Figueres
- L’ocupació es cronifica a les cases inacabades de la Marca de l’Ham de Figueres
- Comprar cases i pisos ocupats a Cadaqués, Roses o Figueres: preus més baixos davant la crisi immobiliària i una tendència a l'alça
- Figueres impulsarà la transformació del sector Oest gràcies al Pla de Barris de la Generalitat amb 24,8 M€ d’inversió