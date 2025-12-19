Successos
El final de la banda que seduïa i drogava gais en bars de Chueca: nou víctimes, un coma, dos infarts i un assassinat
S’acostaven a turistes i llançaven a les seves begudes drogues que anul·laven la seva voluntat per desvalisar-los. La Policia els atribueix nou assalts en dos anys
La banda que va robar i va matar un empresari a l’Hotel Palace de Madrid, acusada d’atacar un altre home a l’Eurobuilding
Vanesa Lozano
Els agents de la Comissaria de Policia Nacional del districte Centre de Madrid van donar la veu d’alarma després del crim de l’empresari José Ismael Rosado a l’Hotel Palace, la nit del 29 d’octubre del 2021. No es tractava d’un succés aïllat. No era la primera vegada que actuava la banda que va drogar amb èxtasi líquid fins a la mort i va l’ex CEO de la drassana espanyola privada més gran. Vuit homes més havien sigut narcotitzats i assaltats de manera gairebé idèntica en discoteques de la zona de Chueca, sis dels quals en tot just dos mesos. I dues de les víctimes havien estat a punt de morir, com l’empresari del Palace.
La Policia va investigar contra rellotge per identificar i detenir els autors d’aquests robatoris amb violència comesos mitjançant submissió química contra homes gais, gairebé tots estrangers, a qui la banda enganyava en discoteques d’ambient, drogava, robava, i després abandonava completament inconscients o quan estaven patint un infart, al carrer o en un hotel.
Quan les víctimes es despertaven, no recordaven pràcticament res del que havia passat. Van ser drogats amb "metamfetamina, escopolamina, benzodiazepines, ketamina o èxtasi líquid", segons les indagacions, substàncies difícils de detectar i que desapareixen ràpidament de l’organisme.
Millor estrangers
Els investigadors van aconseguir posar cara i nom a cinc homes que, segons els informes de la Policia, s’haurien "associat" per "cometre de manera reiterada delictes de robatori amb violència mitjançant l’ús de narcòtics". Dos d’ells, Mihail V.P. i Mohamed C., van ser detinguts pel crim de l’Hotel Palace i són a la presó, condemnats a penes de 14 i 15 anys i mig. Tres més, Remus T., Fernando T i Marian T., s’enfronten ara a 17 anys de presó per drogar amb metamfetamina un home nord-americà i robar-li més de 30.000 euros a l’Hotel Eurobuilding, el 21 de novembre del 2021, com va avançar el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.
La Policia atribueix a la banda set assalts més a homes. Totes les víctimes, excepte una, són estrangeres i eren a Espanya com a turistes o per feina. Els investigadors creuen que els lladres preferien assaltar persones que no visquessin al nostre país perquè era més probable que no denunciessin els atacs, o almenys, que quan haguessin de declarar davant el jutge o se celebrés el judici, estiguessin ja al seu país i decidissin no assistir-hi.
"Espuma per la boca"
La mateixa nit en què Mihail V.P. i Mohamed C. van acabar amb la vida de José Ismael Rosado al Palace, el 29 octubre del 2021, Fernando T. i Remus T. van assaltar un turista porto-riqueny de 68 anys al qual van caçar en un bar de Chueca, quan estava amb dos amics. Fernando es va presentar com a "Mario" i els va proposar convidar-los a una copa. Ells s’hi van negar, però en algun moment ell va aconseguir llançar a la beguda del porto-riqueny una substància que no s’ha pogut determinar.
Les imatges de les càmeres de seguretat mostren la víctima trontollant quan surt del local. Fernando i Remus l’estaven esperant i, "aprofitant el seu estat", el "van conduir, agafant-lo pels braços" a "un lloc discret", a prop de la seu del Ministeri de Cultura.
Allà, l’home cau a terra i comença a convulsar i a llançar escuma per la boca, sense que els seus agressors l’ajudinl ni truquin als serveis d’emergència. Mentre la víctima tenia un infart, Fernando i Remus van aprofitar per robar les seves pertinences, segons l’atestat de la Policia. Després, el van abandonar, inconscient, al carrer. Un vianant va trobar l’home quatre hores després i va trucar a una ambulància. La víctima va estar deu minuts en parada cardiorespiratòria abans que els metges poguessin reanimar-lo.
Benzodiazepines
La mateixa sort va córrer, dos mesos més tard, un altre home andalús, de 43 anys, que en aquell moment treballava i vivia als Estats Units. La nit del 21 de desembre del 2021, va pensar que havia lligat amb un noi d’uns trenta anys amb qui va coincidir en un bar de Chueca i va prendre diverses begudes amb ell. Era Fernando T.
Després de beure diverses consumicions, la víctima va començar a marejar-se i va sortir del local, cap a les 2.30 hores. El següent que recorda és que es va despertar tres dies després, intubat, en un hospital madrileny, on les anàlisis van revelar que havia sigut drogat amb benzodiazepines.
Abandonat al carrer
Les càmeres de vigilància van gravar l’andalús, "amb clars signes de trobar-se sota els efectes d’alguna substància", junt amb el seu agressor a la plaça del Rey de Madrid. Tots dos seuen junts en uns esglaons i, en aquell moment, "la víctima perd el coneixement i comença a patir convulsions".
Quan l’home està estirat a terra, patint espasmes, "Fernando registra les seves butxaques i s’emporta les seves pertinences, i l’abandona a la seva sort", segons la policia. La víctima va arribar a l’hospital en parada cardiorespiratòria.
Un turista francès
Aquella mateixa matinada, un turista francès de 53 anys va denunciar la Policia que havia sigut víctima d’un robatori amb submissió química després de conèixer en un bar de Chueca un home "morè i atractiu" i prendre alguna cosa amb ell.
La víctima va explicar als agents que la seva aventura d’aquella nit l’havia acompanyat fins a una parada d’autobús perquè es trobava malament. Una vegada allà, i mentre ell se sentia "marejat i confús", el seu nou amic li va treure la cartera, amb les seves targetes bancàries, i el seu telèfon mòbil.
Desaparegut
Sis dies abans, el 15 de desembre del 2021, un home veneçolà, de 51 anys, resident als Estats Units, va salvar la vida miraculosament després que una dona el trobés tirat al carrer, sol, sense el mòbil, la seva cartera, les seves targetes bancàries ni la seva documentació. També li havien robat un rellotge Cartier.
Va estar diversos dies a l’hospital, en estat de "coma metabòlic", i els seus familiars van arribar a donar-lo per desaparegut en no poder localitzar-lo per cap mitjà. Just abans de desplomar-se, l’home havia pres un cubata amb Fernando T. al mateix bar de Chueca que la víctima anterior. Els investigadors van esbrinar que el seu agressor va fer pagaments de fins a 686 euros amb la targeta de la víctima.
Un hondureny
Amb GHB (èxtasi líquid) van drogar Fernando i Remus la seva següent víctima, un hondureny de 36 anys, el 18 de gener del 2022, segons els informes de la Policia. Després de convidar-lo a beure en un local d’ambient, el "van agafar i van portar, quan ja es trobava en mal estat, fins a un carrer fosc, pròxim a la plaça del Rey".
Allà, el "van deixar assegut a la via pública i, mentre un dels autors vigilava el carrer per protegir l’escena de possibles testimonis, l’altre el va registrar i li va robar les seves pertinences, i el van abandonar en estat d’inconsciència", d’acord amb la documentació del cas.
A Fernando, un dels integrants de la banda que drogava i robava a gais, li consten dos atacs anteriors, l’any 2019, segons els investigadors. Un xilè de 34 anys el va reconèixer com el jove que li va robar la targeta bancària després de passar la nit del 29 de desembre en un bar de Chueca i posteriorment va fer compres per valor de 3.672 euros amb els seus diners.
Un turista australià de 57 anys va denunciar haver patit un episodi similar el 10 de setembre del 2019. Aquesta víctima va entregar a la policia una foto que havia fet amb el mòbil, poc abans de perdre la consciència, a l’home que l’havia seduït i plomat: era, una altra vegada, Fernando.
