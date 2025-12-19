Successos
Cas de matricidi: 57 punyalades, crits d'"ajuda, ajuda" i una dona dessagnada fins a la mort
La dona va intentar escapar per buscar ajuda, però el seu fill la va arrossegar de nou cap a l’interior de la casa per rematar-la
Héctor González
El que va passar 16 de desembre a la nit a Tetuan sembla tret d’una pel·lícula. Poc abans de la una de la matinada, els crits desesperats d’auxili d’una dona van despertar els veïns del número 267 del carrer Bravo Murillo, tot i que només un d’ells va acudir en la seva ajuda. En baixar les escales, es va trobar amb una escena de malson: ensangonada de cap a peus, la víctima havia aconseguit arribar fins al replà de la planta intentant escapar del seu fill, que la perseguia per rematar-la amb un ganivet a la mà.
Sense poder fer res, aquest veí va ser testimoni en primera persona de com el jove atrapava la seva mare i la tornava a arrossegar cap a l’interior de l’habitatge, tancant la porta darrere seu. En qüestió de segons, el silenci va tornar a apoderar-se de l’edifici. Quan la policia va arribar al bloc i va accedir a l’interior del domicili, la dona, de 48 anys, agonitzava a terra sobre un bassal de la seva pròpia sang, amb un fil de vida.
La víctima es trobava en aturada cardiorespiratòria i "pràcticament exsangüe", ha explicat aquest matí el supervisor de guàrdia del Samur-PC, Emilio Benito. Els agents van intentar reanimar-la durant més de mitja hora, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A la seva arribada, els sanitaris del Samur només van poder certificar-ne la mort.
El fill, de 22 anys, li havia assestat un total de 57 punyalades per tot el cos: 44 a l’esquena, 12 al pit i una última al costat. Quan se l’enduien detingut, el jove no deixava de repetir a crits que "no volia fer-ho", asseguren els veïns.
Una discapacitat intel·lectual del 30%
Abans d’aquest desenllaç fatal, mare i fill havien tornat a casa discutint. En un moment donat, ja a la porta de l’habitatge, el jove va empènyer la seva mare i, per raons que encara es desconeixen, va treure el ganivet amb què li va arrabassar la vida. Segons fonts policials, el presumpte culpable pateix una discapacitat intel·lectual del 30% i estava sota tractament mèdic.
Ni ell ni la seva mare eren gaire coneguts entre la resta de residents, ja que feia tot just un mes i mig que vivien a l’edifici juntament amb la parella actual d’ella, però els fets han sorprès tothom. Malgrat el poc temps de convivència, fins ara no hi havia hagut cap problema, assegura una veïna gran de la mateixa planta.
La dona, que viu a l’altra banda del passadís i que a la nit "es treu els auriculars", assegura que no va sentir res. Altres sí que ho van fer, però no es van atrevir a sortir per por que els pogués passar alguna cosa. "Vam sentir que cridava 'ajuda, ajuda' i vam anar a mirar què passava per l’espiell, però no ens vam atrevir a obrir", expliquen dues noies joves abans de tornar a entrar en un dels pisos propers a l’habitatge on van tenir lloc els fets.
