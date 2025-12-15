Successos
La professora d'una menor suposadament abusada pel pare: "La nena em va dir que tenia por de tenir un nadó que seria alhora fill i germà seu"
La professora d'una menor que suposadament va ser agredida sexualment en un municipi de Castelló de la Plana pel pare relata que l'adolescent li ho va confessar
Ell nega els fets al judici en què li demanen 14 anys de presó
Pablo Ramón Ochoa
La causa que aquest dijous es va jutjar a l'Audiència Provincial de Castelló va començar a prendre forma quan una professora d'institut va donar l'avís d'alarma. Va passar en un centre públic d'una localitat de la província que aquest mitjà omet per protegir la identitat de la víctima de presumptes agressions sexuals per part del pare.
Gairebé diàriament
"Em va explicar que des de feia quatre anys el seu pare n'abusava sexualment [...], em va dir que passava amb una freqüència gairebé diària quan la seva mare estava treballant", va explicar aquesta docent davant del jutge. A aquesta professora se li va quedar gravada una frase de la petita, segons va explicar ahir: "Em va dir 'de vegades havia temut estar embarassada del que seria el meu fill i el meu germà alhora'".
Els amics de l'institut de la nena havien transmès a la professora que a la jove preadolescent li passava alguna cosa. Ella, als seus amics, els havia escrit cartes on ja deixava entreveure que alguna cosa així podia estar succeint dins del nucli familiar.
Els fets suposadament van passar entre els anys 2018 i 2024. La menor tenia tot just 7 anys quan la Fiscalia que van començar els primers tocaments del seu pare. La jove té encara 14 anys i la seva tutela va dependre de la Generalitat després dels fets, ja que la seva mare no la va creure al principi i va seguir la relació amb l'acusat fins i tot quan aquest estava a la presó preventiva.
Un testimoniatge complex
La víctima, que va comparèixer per videoconferència, mostra segons els psicòlegs que van intervenir un "bloqueig" que provoca "introversió", cosa que fa que el seu testimoni sigui molt parc en paraules. Al jutge li va costar que la nena testifiqués: "No ho puc explicar de paraula, no em surt", argumentava la nena.
El seu relat va ser posat en dubte per la defensa pels múltiples "no recordo" que la noia va contestar preguntes de jutge i fiscal. El lletrat va afirmar que aquest relat "vague" i "ple de llacunes" fa que no es fallís "la presumpció d'innocència" per al seu defensat, per a qui reclamen 14 anys de presó.
Amb tot, la víctima sí que va acabar assegurant que el seu pare la va començar tocant "per sobre i per sota de la roba" i que "als 10 anys" van començar les penetracions. "Primer amb preservatiu i després sense preservatiu", va recalcar.
La defensa també va incidir que tot podria haver estat "una ficció" que la jove va començar a armar a través dels seus diaris personals. L'acusat va negar tots els fets i va atribuir la denúncia a una venjança de la seva filla després d'un càstig sever que ell li va aplicar per portar-se malament i perquè la va agafar tenint relacions íntimes amb un altre nen.
