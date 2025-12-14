Tres incendis de xemeneia mobilitzen els Bombers en diferents punts de les comarques gironines
Durant la nit també han treballat en l'extinció de dos cotxes que cremaven a Palafrugell i Sant Hilari Sacalm
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han intervingut en les últimes hores en tres incendis de xemeneia registrats en diferents municipis de les comarques gironines, tots ells sense ferits.
El primer avís es va rebre a les 21.09 hores a Lloret de Mar, al carrer de Sant Roc, a l’altura del número 9. El foc afectava la xemeneia d’un restaurant, que va cremar completament, així com l’extractor de fums. Fins al lloc s’hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers. En el moment de l’incident, totes les persones es trobaven a l’exterior de l’establiment i no es van registrar ferits.
Pocs minuts després, a les 21.50 hores, els Bombers van rebre un segon avís per un incendi de xemeneia a Olot, a l’avinguda de València. El foc tampoc va provocar danys personals i va quedar controlat pels efectius desplaçats.
El tercer incendi de xemeneia es va produir a Calonge i Sant Antoni, a l’avinguda de la Unió, a les 9.26 hores del matí. En aquest cas, s’hi han mobilitzat tres dotacions dels Bombers. Només ha cremat la xemeneia, però es s'ha generat una gran quantitat de fum a l’interior de les estances i els efectius han realitzat tasques de ventilació.
Incendis de cotxes
A banda d’aquests serveis, els Bombers també van actuar a Sant Hilari Sacalam, al carrer Joan número 76, on a les 4.57 hores del matí es va incendiar un vehicle a l’interior d’un garatge. El foc també va afectar una pila de llenya. Hi van intervenir dues dotacions.
Finalment, a Palafrugell, a la cruïlla del carrer de Cadaqués amb el carrer de Torroella, es va incendiar un vehicle que va poder ser apagat pel mateix propietari amb un extintor abans de l’arribada dels serveis d’emergència. Tot i això, dues dotacions dels Bombers es van desplaçar al lloc.
