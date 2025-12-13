Cremen 16 contenidors en una nit a Olot
Els més destacats han estat 4 contenidors soterrats al costat de l'Ajuntament i 3 contenidors junts a la carrer Alacant
Núria León
Aquesta nit i matinada, entre les 21.46h i les 03.51h, els Bombers de la Generalitat han realitzat 10 intervencions per apagar incendis de contenidors en diversos punts d’Olot. En total, s’han vist afectats uns 16 contenidors i hi han treballat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.
Els primers incendis es van registrar al voltant de les 21.46h, quan es va cremar un contenidor al costat de l'Escola Pia d’Olot. A partir d’aquí, els bombers van rebre diverses alertes a altres punts de la ciutat. A les 22.14h, es van veure afectats quatre contenidors soterrats al costat de l’Ajuntament d’Olot. A les 22.47h, a la confluència de la c/ Joaquim Capdevila i Balançó, es van incendiar dos contenidors. Més tard, a les 23.00h, un contenidor va cremar a la c/ Hipòlit Làzaro 25, i a les 23.21h un altre a la Carretera de les Tries 19.
Els serveis d'emergència han continuat treballant fins a les primeres hores del matí. A la 00.13h, es va cremar un contenidor d’obra a la c/ Abat Racimir 15, seguit d’un altre contenidor a la c/ Notari Closells 2, a les 00.28h. A la 00.57h, els Bombers van extingir el foc d’un contenidor a la c/ Mestre Turina. Ja a les 03.06h, un altre contenidor va ser incendiat a l’Avinguda d’Alba Rosa, i finalment, a les 03.51h, tres contenidors es van cremar a la c/ Alacant.
