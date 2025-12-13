Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Crema un turisme i una furgoneta a Figueres

L'incendi ha tingut lloc al costat de l'hospital comarcal

Un camió de bombers en una imatge d'arxiu

Un camió de bombers en una imatge d'arxiu / ACN

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han treballat avui per apagar un incendi que ha afectat totalment un cotxe i una furgoneta al carrrer Ramon Mandri, al costat de l'hospital comarcal. L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de set de la matinada i una dotació dels Bombers ha treballat per apagar el foc que ha cremat totalment els vehicles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
  2. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  3. Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
  4. Un individu molesta i agredeix verbalment passatgers en un tren entre Figueres i Barcelona: “La gent estava atemorida”
  5. Crim de Bellcaire: la víctima va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant
  6. Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
  7. Busquen figurants per una sèrie sobre El Bulli i Ferran Adrià que s'està rodant a l'Empordà
  8. Sis artistes i l'amic absent es retroben a Peralada

Crema un turisme i una furgoneta a Figueres

Crema un turisme i una furgoneta a Figueres

Els pescadors catalans titllen "d'acord agredolç" el pacte europeu que els permetrà sortir 143 dies

Els pescadors catalans titllen "d'acord agredolç" el pacte europeu que els permetrà sortir 143 dies

Cremen 16 contenidors en una nit a Olot

Cremen 16 contenidors en una nit a Olot

Espanya aconsegueix 143 dies de pesca per al sector al Mediterrani pel 2026 amb les mateixes mesures compensatòries

Espanya aconsegueix 143 dies de pesca per al sector al Mediterrani pel 2026 amb les mateixes mesures compensatòries

Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social

Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social

El sector porcí multiplica per cinc el nombre d'animals per granja en 30 anys

El sector porcí multiplica per cinc el nombre d'animals per granja en 30 anys

Mero Petit, el "sentimental atòmic" que il·luminava el bar Novel de la Rambla de Figueres

Mero Petit, el "sentimental atòmic" que il·luminava el bar Novel de la Rambla de Figueres

Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger

Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
Tracking Pixel Contents