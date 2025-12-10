Busquen un home de 29 anys desaparegut al Baix Empordà des de fa set dies
Els Mossos d’Esquadra van rebre la denúncia de la família i tenen oberta una investigació per localitzar-lo
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà investiguen la desaparició d’un veí de Palamós de 29 anys.
El cos policial va rebre la denúncia de la família el dissabte 6 de desembre al vespre, després que no tinguessin notícies d'Andy Ismael Orgando Cuevas des del dijous 4 de desembre a la tarda, quan va sortir de casa seva, fet poc habitual.
Des de llavors, els familiars no han tingut contacte amb ell i han difós crides a través de les xarxes socials per demanar ajuda en la seva localització, sol·licitant que s’avisi la policia si algú el veu. L’home mesura 1,70 metres i es demana la màxima difusió.
La Unitat d’Investigació dels Mossos continua treballant per esbrinar el seu parador, que encara no s’ha localitzat.
