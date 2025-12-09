Successos
Detingut després de circular quatre quilòmetres amb un repartidor de Glovo sobre el capó per l'autovia de la Mediterrània
Els fets van ocórrer el passat 29 de novembre
EFE
La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d’un vehicle que va circular durant quatre quilòmetres amb un repartidor de Glovo sobre el capó per l’autovia de la Mediterrània, l'A-7, al terme municipal d’Algesires, Cadis.
Segons la Guàrdia Civil, els fets van ocórrer el passat 29 de novembre, quan en una rotonda propera a un centre comercial del nucli urbà es va produir una discussió entre el conductor d’una furgoneta i el repartidor, que circulava en un ciclomotor amb una motxilla tèrmica de l’empresa.
Després de ser envestit per la furgoneta, el repartidor es va poder agafar als eixugaparabrises, quedant sobre el capó del vehicle mentre aquest recorria uns quatre quilòmetres per l’autovia sense aturar-se.
Maniobres brusques
El conductor del turisme circulava fent maniobres brusques amb la intenció de llançar-lo a la via, posant així en greu perill tant el motorista com la resta d’usuaris.
Els agents del destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Algesires van interceptar el vehicle i van detenir el conductor per dos suposats delictes contra la seguretat viària: un per conduir un vehicle a motor amb temeritat manifesta i posant en perill la vida dels altres usuaris, i un altre per no tenir permís de conduir per la pèrdua total dels punts assignats legalment.
