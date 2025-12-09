Successos
Acomiaden un treballador, li obren la taquilla i es troben una granada
Responsables de l’empresa van descobrir l’artefacte
Germán González
El més habitual és que a la taquilla de la feina hi acumulis objectes que poc o gens tenen a veure amb la teva activitat laboral, encara que algun pot generar altes dosis d’alarma. És el que va passar en una empresa de Montornès del Vallès dijous de la setmana passada, quan els responsables van trobar-hi una granada de mà a la taquilla d’un empleat que havia estat acomiadat.
Davant el risc, en ser descoberta entre els estris d’un exempleat i desconeixent si la granada podia explotar, des de l’empresa es va decidir avisar la policia local del municipi. Al seu torn, aquests agents van alertar el grup TEDAX dels Mossos, que van acudir a comprovar la taquilla de l'extreballador.
Allà van veure que l’artefacte no tenia càrrega explosiva i, per això, el van poder retirar amb total seguretat. Els Mossos remarquen que no s’investiga l’exempleat, ja que, després de parlar amb ell, van descobrir que la granada no tenia cap capacitat d’explotar i que la seva presència a la taquilla no tenia res a veure amb la seva activitat laboral. Això sí, va generar un bon ensurt als seus antics caps.
