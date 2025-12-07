Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Petits incendis mobilitzen nou dotacions de Bombers al Pla de l’Estany durant la matinada

Ha cremat l'abocador de Banyoles i una xemeneia

Camions de bombers al parc de l'Eixample

Camions de bombers al parc de l'Eixample / Clàudia Corbella

Núria León

La matinada d’aquest dilluns ha estat especialment intensa al Pla de l’Estany, on els Bombers de la Generalitat han hagut d’intervenir en dos incendis registrats en menys de trenta minuts. Tot i la simultaneïtat dels serveis, no hi ha hagut ferits.

El primer avís s’ha rebut a les 2.13 h des d’Esponellà, on un foc de xemeneia a la granja Can Rostoll ha activat tres dotacions. En arribar, els bombers han comprovat que tots els ocupants ja eren a l’exterior i que, a més de la xemeneia, també cremava una pila de restes vegetals propera. L’actuació ha permès extingir el foc sense danys personals ni afectació estructural.

Pocs minuts després, a les 2.29 h, s’ha registrat un segon incident a Banyoles on s’ha declarat un incendi a l’abocador municipal. Les flames afectaven una superfície d’uns 30 o 40 metres quadrats, cosa que ha obligat a mobilitzar fins a sis dotacions. Els efectius han treballat fins a les 4.10 h, moment en què el foc ha quedat finalment controlat.

TEMES

Ordeig diu que no hi ha nous positius fora del radi inicial i que es mantenen els 13 confirmats del centenar analitzat

Dues persones resulten intoxicades per monòxid de carboni en una nau habilitada com a habitatge a Terrades

Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet

Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs

Els Mossos activen el pla Nadal: més presència policial en eixos comercials i campanya per evitar les estafes virtuals

Petits incendis mobilitzen nou dotacions de Bombers al Pla de l’Estany durant la matinada

Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet

La Federació de Municipis celebra el decret del Govern central que permetrà invertir el superàvit local del 2024: "Accelerarà projectes"

