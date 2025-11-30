Crema palla al marge de la carretera GI-644, a Serra de Daró
Els Bombers han reballat amb quatre dotacions
Redacció
Un incendi de paques de palla va cremar aquesta passada nit de dissabte als marges de la carretera GI-644, a Serra de Daró. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar per evitar que les flames s’estenguessin cap a la vegetació que hi havia a tocar de la via.
Segons els Bombers, l’actuació va permetre controlar el foc sense que es produïssin danys personals ni afectació a la zona boscosa. A primera hora del matí, els efectius han tornat al punt per fer una revisió i descartar possibles rebrots.
Les causes de l’incendi encara es desconeixen.
