Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la xemeneia d'una casa a Banyoles

El fum ha afectat tot l'habitatge i també la casa del costat

Els Bombers de la Generalitat han treballat amb quatre dotacions

Els Bombers de la Generalitat han treballat amb quatre dotacions / Arxiu

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han extingit un foc de xemeneia en una casa a Banyoles, que ha afectat de fum tot l'habitatge. L'avís s'ha rebut a les 23.11h d'aquest divendres al carrer Nou. El foc ha obligat a desallotgar totes les persones que hi vivien, i també ha afectat la casa del costat que ha quedat afectada pel fum.

Quatre dotacions dels Bombers han treballat per apagar les flames i han fet tasques de ventilació i reducció de la calor a través de la xemeneia. L'habitatge afectat ha quedat sense llum en tota la planta baixa. No hi ha hagut cap ferit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
  2. La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
  3. Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
  4. El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat
  5. Aquests són els 4 plans que no et pots perdre el cap de setmana del 29 i 30 de novembre a l'Alt Empordà
  6. La botiga de moda femenina que arriba al Gran Jonquera per Black Friday i Nadal
  7. La 'Guia per a Supervivents d'un Suïcidi de l'Alt Empordà' s'enfoca al món rural per abordar el dol en silenci i amb pocs recursos
  8. Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes

La màgia de Nadal s'escampa pels carrers de Figueres

La màgia de Nadal s'escampa pels carrers de Figueres

Xoca contra un senglar i queda atrapat a dins del seu cotxe a Biure

Xoca contra un senglar i queda atrapat a dins del seu cotxe a Biure

EN IMATGES | 'El Xispassu' il·lumina el gran xiprer de la plaça de l'Església de Figueres

EN IMATGES | 'El Xispassu' il·lumina el gran xiprer de la plaça de l'Església de Figueres

Crema la xemeneia d'una casa a Banyoles

Crema la xemeneia d'una casa a Banyoles

EN IMATGES | El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones

EN IMATGES | El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones

EN IMATGES | Figueres celebra l'encesa de llums de Nadal amb en Fumera i la Nadalina

EN IMATGES | Figueres celebra l'encesa de llums de Nadal amb en Fumera i la Nadalina

Agricultura detecta quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana en la mateixa zona dels dos primers

Agricultura detecta quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana en la mateixa zona dels dos primers

Granges de porcs confinades i exportacions bloquejades: aquestes són les conseqüències de la pesta porcina detectada a Catalunya

Granges de porcs confinades i exportacions bloquejades: aquestes són les conseqüències de la pesta porcina detectada a Catalunya
Tracking Pixel Contents