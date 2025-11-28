Agressions sexuals
Una nena de 9 anys revela després d’una xerrada del 25-N en una escola de Palma que el seu oncle la violava
Els professors van activar immediatament el protocol d’agressions sexuals i la Policia va arrestar en qüestió d’hores el sospitós, un home d’uns 30 anys
Xavier Peris
Una xerrada sobre el 25-N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, celebrada en una escola de Palma, va fer que dimecres una nena de 9 anys revelés que feia anys que era sotmesa a reiterades agressions sexuals pel seu oncle, amb qui convivia. Els docents van activar immediatament el protocol previst per a aquests casos i es va alertar el jutjat de guàrdia i la Policia Nacional, que tot just unes hores després van arrestar el sospitós. L’home es manté en aquests moments a les dependències de la Direcció de Policia, a l’espera a passar a disposició judicial.
El cas es va descobrir després que una escola de Palma impartís una xerrada sobre violència de gènere durant la celebració del 25-N, Dia Internacional contra la Violència sobre la Dona. Després d’assistir a la conferència, una alumna de nou anys va revelar als seus professors que feia anys que era violada de forma reiterada pel seu oncle, que vivia al seu mateix domicili.
Els responsables del centre escolar van activar immediatament el protocol previst quan es detecten casos de possibles agressions sexuals a alumnes. Es va informar la mare, que va presentar una denúncia al jutjat de guàrdia i a la Policia Nacional. La menor va ser traslladada a l’hospital de Son Espases, on va ser examinada pels metges a la recerca d’indicis que permetin confirmar les agressions sexuals.
De forma paral·lela, els agents de la Unitat de Família i Menor (Ufam) de la Policia Nacional, especialistes en delictes contra dones i menors, van iniciar una investigació. Després d’obtenir la informació facilitada per la nena i prendre declaració a la mare, els investigadors van arribar a determinar que la petita feia quatre anys que patia aquestes agressions sexuals per part del seu oncle. Aquella mateixa tarda es va portar a terme la detenció del sospitós, un home d’uns trenta anys.
El detingut es manté avui a les dependències de la Direcció Superior de Policia, a l’espera de passar a disposició judicial.
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat
- La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona