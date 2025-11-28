Successos
Els Mossos investiguen la mort d’un jove italià en un hotel de Barcelona en circumstàncies poc clares
Segons la premsa italiana, Rocco Amato no donava senyals de vida des del 16 de novembre, quan la seva família va llançar l’alarma
Irene Savio
Rocco Amato, un italià de 29 anys el rastre del qual s’havia perdut el diumenge 16 de novembre, ha sigut trobat mort a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies, encara poc clares, de la mort d’Amato, ocorregut en un hotel de l’Eixample la nit del diumenge 23 de novembre després de precipitar-se al buit des d’un tercer pis.
Els primers indicis apunten que va ser una caiguda accidental, tot i que els agents esperen concloure l’informe que entregaran al jutjat de Barcelona que porta el cas al tractar-se d’una mort violenta. Segons fonts policials, els forenses remarquen que la causa de la mort seria la caiguda i que el ciutadà italià estaria sol quan es va precipitar al buit. També s’indaguen els motius de la presumpta caiguda.
La premsa italiana recull més detalls del cas, que augmenten la confusió. Segons aquests mitjans, Amato residia a Barcelona des de fa dos anys. En la reconstrucció dels fets que fan, citant fonts policials, apunten que el jove hauria ensopegat amb alguna tanca mentre corria i hauria caigut a una zona on hi havia un aparcament, situat tres pisos més avall d’on es trobava.
El misteri és com el cadàver d’Amato va arribar fins a l’habitació de l’hotel on va ser trobat. «No està clar com va arribar el cos a l’habitació on va ser trobat: se sospita que algú podria haver-lo mogut després de la mort», ha assenyalat el diari ‘Today’.
Amato, originari de Francolise, a la província de Caserta (sud d’Itàlia), estava desaparegut des de diumenge, quan la seva família i pròxims van llançar l’alerta després de no aconseguir posar-se en contacte amb ell.
