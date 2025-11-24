Successos
Li roben el patinet, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
L'autor del furt és un jove de 21 anys, a qui se li van obrir diligències penals per esclarir els fets
Xavi Moraleda
Li roben el patinet elèctric a Igualada i l'acaba recuperant dies després gràcies al dispositiu GPS que tenia instal·lat. En donar amb la ubicació en temps real del vehicle, que es trobava al barri del Rec, s'hi va desplaçar i el va trobar. Decidit a recuperar-lo, es va enfrontar al jove que el portava, un home de 21 anys, i es van acabar barallant. Arran de la discussió, la Policia Local va rebre un avís i de seguida es van desplaçar al lloc per posar-li fi, però en veure els agents, l'acusat va fugir en el patinet.
Com relaten fonts del cos, en arribar al barri del Rec van veure que l'home fugia a gran velocitat, però el van acabar interceptant. Llavors, li van obrir les diligències penals pertinents per esclarir el furt del vehicle de mobilitat personal, valorat en quasi 900 euros, i el van retornar al seu propietari.
