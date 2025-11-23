Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
Els agents la van reduir quan tenia els peus penjant de la barana
German Gonzalez
Dos agents dels Mossos d'Esquadra van salvar la vida d’una menor el passat 9 de novembre quan estava a punt de saltar sobre l’autopista C-32 des d’un pont situat a prop de Montgat. Els agents van veure l’adolescent pujar a la barana i seure-hi amb els peus penjant. Va ser aleshores quan es van encendre totes les alarmes davant la possibilitat que es llancés des d’una altura considerable. En aquell moment, els dos policies van actuar ràpidament: van agafar la nena per l’esquena i la van reduir per evitar que saltés sobre una de les carreteres més transitades del Maresme.
Mentre un dels agents trucava a emergències, l’altre intentava calmar la menor, que estava molt nerviosa. Una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb servei de suport psicològic, es va desplaçar fins al lloc per atendre l’adolescent. També s’hi van activar diverses patrulles de la policia local, que van avisar la família de la nena.
Els Mossos recorden: “Si tens pensaments suïcides o et preocupa algú del teu entorn, truca al 061 Salut Respon. Un equip especialitzat t’escoltarà i t’ajudarà les 24 hores del dia”.
El Ministeri de Sanitat ofereix a la ciutadania la Línia 024, un servei d’atenció telefònica per a persones amb pensaments suïcides, ideacions o risc de conducta suïcida, així com per als seus familiars i persones properes. Aquest servei és confidencial, gratuït i disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
