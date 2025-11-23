Successos
Crema la cuina d'un càmping a Campdevànol
El foc s'ha originat en un dels forns
Redacció
Campdevànol
Ha cremat parcialment la cuina del càmping Molí Serradell, a Campdevànol, per un foc originat en un dels forns. L'avís s'ha rebut al voltant de les sis del matí i quan els bombers han arribat ja havien pogut controlar les flames amb un extintor.
Tres dotacions han acabat d'apagar totalment el foc. No hi ha hagut cap persona ferida.
