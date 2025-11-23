Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la cuina d'un càmping a Campdevànol

El foc s'ha originat en un dels forns

Vehicles dels Bombers de la Generalitat

Vehicles dels Bombers de la Generalitat

Redacció

Campdevànol

Ha cremat parcialment la cuina del càmping Molí Serradell, a Campdevànol, per un foc originat en un dels forns. L'avís s'ha rebut al voltant de les sis del matí i quan els bombers han arribat ja havien pogut controlar les flames amb un extintor.

Tres dotacions han acabat d'apagar totalment el foc. No hi ha hagut cap persona ferida.

