Una família queda atrapada amb el cotxe a Molló enmig d’una nevada
Els bombers els han pogut guiar fins a arribar a un lloc segur
Núria León
Una família va quedar atrapada aquest divendres amb el seu vehicle en un camí cobert de neu a Molló, al Ripollès. L'avis es va rebre a les 21.18h perquè les cadenes del cotxe es van trencar i el vehicle no podia ni avançar ni retrocedir. La família es dirigia a una casa anomenada El Roure, acompanyada de dos nens petits.
Les condicions meteorològiques eren molt adverses: feia molt de fred i nevava amb força. L’assegurança va comunicar que no podria acudir a rescatar-los, ja que també correria risc de quedar atrapada.
Els bombers van establir contacte amb la família via telefònica per donar-los instruccions de seguretat i guiar-los mentre continuaven caminant fins a la casa . També els van advertir de deixar el cotxe ben senyalitzat per evitar accidents.
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- Nova oportunitat per a 'l'esquelet' de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- El món literari català suma una nova editorial independent amb seu a Cadaqués
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Tímida nevada a l'Empordà: la neu enfarina la zona de Salines-Bassegoda
- Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsen mobilitzacions per denunciar anys de malestar laboral
- El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”