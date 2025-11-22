Investigació a Alzira
La clínica de València on va ser atesa la menor que va morir no tenia autorització per a sedacions per via intravenosa
Una menor de 6 anys va morir dijous passat després d’un tractament dental i una altra de 4 anys, atesa a la mateixa clínica, es troba a l’uci pediàtrica de l’Hospital Clínic de València
E.Martínez
Una nena de 6 anys, veïna d’Alzira, va morir dijous passat després d’haver sigut atesa poc abans en una clínica dental privada. La menor va arribar aquell dia a la tarda en parada cardiorespiratòria a l’Hospital Universitari de la Ribera, on va morir.
Segons fonts consultades per ‘Levante-EMV’, la clínica dental d’Alzira on van ser ateses les menors d’edat no té autorització de la conselleria de Sanitat per realitzar les tècniques d’activitat d’anestèsia, que inclou la sedació amb fàrmacs per via intravenosa. El centre sí que està autoritzat com a clínica dental amb activitat odontològica-estomatologia, i sí que poden administrar sense més autorització anestèsics locals.
Una altra menor està ingressada
Una altra petita de 4 anys també va haver de ser atesa aquella mateixa tarda al centre hospitalari, al qual va arribar amb un episodi de febre, vòmits i somnolència. La menor també havia rebut tractament a la mateixa clínica dental aquell dia i va ser evacuada en un SAMU a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’Hospital Clínic Universitari de València, on es manté ingressada, segons han confirmat fonts sanitàries.
El Servei d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat ja ha obert un expedient informatiu i ha ordenat suspendre cautelarment l’activitat a la clínica dental. L’objectiu és aclarir per complet les circumstàncies de la mort de la nena de 6 anys i de les lesions que pugui presentar l’altra petita de 4 anys.
Dos casos en menys de dues hores
La nena morta va ingressar al Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera a les 16.52 hores. Segons fonts de la conselleria, havia rebut un tractament al matí en una clínica dental privada i, pel que sembla, ja a casa, es va sentir indisposta. Les mateixes fonts assenyalen que la menor va ingressar ja en parada cardiorespiratòria. Els facultatius van intentar la reanimació sense èxit i van declarar exitus judicial, perquè s’informés les autoritats judicials per a la seva investigació.
Es dona la circumstància que a les 15.11 hores del mateix dijous havia anat a Urgències de l’Hospital de la Ribera una altra nena, de 4 anys i procedent de la mateixa clínica dental, amb episodi de febre, vòmits i somnolència. Després de la seva estabilització i la valoració pertinent, els facultatius van decidir el seu trasllat a SAMU a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’Hospital Clínic Universitari de València, on es manté ingressada.
El Servei d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha iniciat aquest divendres un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies del que ha passat. Pel que sembla, totes dues havien sigut assistides en una clínica d’Alzira.
La propietària de la clínica: «La nena va sortir aparentment bé»
Lapropietària de la clínica dental en la qual va ser intervinguda la nena de 6 anys que va morir a Alzira ha reconegut que la menor va sortir de les instal·lacions «aparentment bé» i que l’anestesista que la va atendre «no sap què ha pogut passar».
En declaracions als mitjans, la responsable de la clínica ha explicat que a la menor se li van extreure unes dents de llet i se li van practicar uns empastaments i que perquè la nena estigués «més relaxada» se li va aplicar sedació. En aquest sentit ha explicat que no se li va aplicar una anestèsia general i que estan «investigant el lot d’anestèsia».
