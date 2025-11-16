Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó

L'accident ha tingut lloc de matinada

SEM en una imatge d'arxiu

SEM en una imatge d'arxiu / David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Núria León

Dos nois de 17 anys que anaven en moto han resultat ferits després de xocar contra una furgoneta estacionada aquesta matinada a Bescanó. L'accident ha tingut lloc al carrer dels Reramurs, a l'altura del número 26, a les 4.58 h d'aquest diumenge. El conductor de la moto ha perdut el control i en el xoc amb la furgoneta ha trencat un dels vidres posteriors.

El conductor ha estat traslldat pel SEM en estat greu a l'Hospital Trueta i l'altre ocupant a l'Hospital Santa Caterina. Els Bombers de la Generalitat han treballat amb una dotació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
  2. “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
  3. Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
  4. Trenta anys de la reintroducció de la primera llúdriga a l'Alt Empordà, l'inici de l'estesa a bona part de Catalunya
  5. Desallotgen un ocupa d'un habitatge de Figueres després de dos anys
  6. Els Mossos detenen dos joves amb antecedents i una menor per llançar objectes contra la Guàrdia Urbana de Figueres
  7. Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 15 i 16 de novembre a l'Alt Empordà
  8. Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor

Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó

Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó

Jordi Pujol, ingressat amb pneumònia pocs dies abans del judici que s’ha de celebrar contra ell i els seus fills

Jordi Pujol, ingressat amb pneumònia pocs dies abans del judici que s’ha de celebrar contra ell i els seus fills

L’acusat de matar Encarnita Polo està sota custòdia policial

L’acusat de matar Encarnita Polo està sota custòdia policial

Aprendre català des de la taula d'un bar

Aprendre català des de la taula d'un bar

La Generalitat documenta un miler de fosses amb desapareguts en la guerra civil i el franquisme i recupera 1.023 cossos

La Generalitat documenta un miler de fosses amb desapareguts en la guerra civil i el franquisme i recupera 1.023 cossos

Ni les Seychelles ni la Polinèsia Francesa: l’itinerari més complet per una lluna de mel combina platges paradisíaques i activitats d’aventura

Ni les Seychelles ni la Polinèsia Francesa: l’itinerari més complet per una lluna de mel combina platges paradisíaques i activitats d’aventura

Ernest Prana presenta ‘Torno a casa’ al Claustre Sant Domènec de Peralada

Ernest Prana presenta ‘Torno a casa’ al Claustre Sant Domènec de Peralada

EN IMATGES | Ernest Prana presenta ‘Torno a casa’ al Claustre Sant Domènec de Peralada

EN IMATGES | Ernest Prana presenta ‘Torno a casa’ al Claustre Sant Domènec de Peralada
Tracking Pixel Contents