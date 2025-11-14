Crim sota investigació
Un home mata presumptament el seu pare a Barcelona i intenta suïcidar-se al metro
El presumpte autor va ser traslladat fins a un centre hospitalari on encara està ingressat en estat greu
EFE
Un home va morir aquest dijous de manera violenta en un pis del districte de Sant Martí de Barcelona a mans presumptament del seu fill, que posteriorment va intentar suïcidar-se al metro de Barcelona i que està ingressat en un centre hospitalari en estat greu.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Barcelona dels Mossos d’Esquadra investiga aquesta mort violenta com un cas de violència domèstica, segons informa aquest divendres la Policia de la Generalitat en un comunicat. El presumpte autor de la mort del seu pare és un home de 49 anys.
Els Mossos d’Esquadra van rebre a primera hora de la tarda d’ahir dijous l’avís que havia sigut localitzat el cos d’un home sense vida amb signes de violència a l’interior d’una vivenda situada al número 9 del Carrer Nàpols, al districte de Sant Martí de Barcelona.
Paral·lelament, els investigadors van ser informats que un home hauria intentat suïcidar-se al metro de Barcelona. Fruit de les indagacions realitzades, els investigadors el van relacionar amb el crim comès a Sant Martí. Després d’intentar suïcidar-se, el presumpte autor de la mort del seu pare va ser traslladat fins a un centre hospitalari on encara està ingressat en estat greu.
Els Mossos van desplaçar fins al pis on es va cometre el crim investigadors de la DIC i agents de la Policia Científica per analitzar i inspeccionar l’escena on es van produir els fets.
