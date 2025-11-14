Operació policial
Expulsats d'Espanya 16 multireincidents per múltiples delictes comesos a Catalunya
Segons la policia, es tracta d'individus amb un ampli historial delictiu i considerats d'"alta perillositat"
La Policia Nacional, en col·laboració amb la Unitat Central de Repatriacions (UCR), ha expulsat d’Espanya 16 ciutadans estrangers multireincidents amb nombrosos antecedents policials i judicials per delictes comesos, principalment, a Catalunya.
Per al trasllat d’aquests multireincidents des de Barcelona a Madrid, la policia ha desplegat un ampli dispositiu amb nou vehicles policials i 38 agents, segons informa aquest divendres el cos en un comunicat.
Posteriorment, s'ha contractat un vol per repatriar els seus països d'origen aquests ciutadans amb un ampli historial delictiu i considerats d'"alta perillositat".
Operació policial
Quant a la procedència dels estrangers expulsats, 10 d’ells eren al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), un de presó, tres han sigut expulsats per resolució judicial i la resta havien sigut detinguts in situ per executar l’expulsió en 72 hores.
L’operatiu policial es va iniciar el 4 de novembre des del complex de la Policia Nacional de la Verneda (Barcelona), passant posteriorment pel Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), des d’on se’ls va traslladar a Madrid.
En el dispositiu hi va participar personal policial de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Barcelona, i de les comissaries de Cornellà, Igualada, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i Terrassa, així com la Unitat d’Intervenció Policial (UIP).
