Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Operació policial

Expulsats d'Espanya 16 multireincidents per múltiples delictes comesos a Catalunya

Segons la policia, es tracta d'individus amb un ampli historial delictiu i considerats d'"alta perillositat"

Detenció d’una ciutadana estrangera multireincident.

Detenció d’una ciutadana estrangera multireincident. / Policía Nacional

Redacció

Redacció

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Unitat Central de Repatriacions (UCR), ha expulsat d’Espanya 16 ciutadans estrangers multireincidents amb nombrosos antecedents policials i judicials per delictes comesos, principalment, a Catalunya.

Per al trasllat d’aquests multireincidents des de Barcelona a Madrid, la policia ha desplegat un ampli dispositiu amb nou vehicles policials i 38 agents, segons informa aquest divendres el cos en un comunicat.

Posteriorment, s'ha contractat un vol per repatriar els seus països d'origen aquests ciutadans amb un ampli historial delictiu i considerats d'"alta perillositat".

Operació policial

Quant a la procedència dels estrangers expulsats, 10 d’ells eren al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), un de presó, tres han sigut expulsats per resolució judicial i la resta havien sigut detinguts in situ per executar l’expulsió en 72 hores.

L’operatiu policial es va iniciar el 4 de novembre des del complex de la Policia Nacional de la Verneda (Barcelona), passant posteriorment pel Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), des d’on se’ls va traslladar a Madrid.

En el dispositiu hi va participar personal policial de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Barcelona, i de les comissaries de Cornellà, Igualada, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i Terrassa, així com la Unitat d’Intervenció Policial (UIP).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
  2. Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor
  3. Figueres obre la porta a una ordenança de tanteig i retracte per evitar la guetització al sector oest
  4. Transgourmet celebra una història nascuda fa cent anys a l'Empordà
  5. Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 15 i 16 de novembre a l'Alt Empordà
  6. Un ocupa abandona un habitatge a Figueres després de la intervenció de la Guàrdia Urbana
  7. Anuncien el tancament de Ses Minves, una de les últimes llibreries de Cadaqués
  8. Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor

Impulsen una campanya de captació de fons per millorar les instal·lacions del Bernat Jaume de Figueres

Impulsen una campanya de captació de fons per millorar les instal·lacions del Bernat Jaume de Figueres

Expulsats d'Espanya 16 multireincidents per múltiples delictes comesos a Catalunya

Expulsats d'Espanya 16 multireincidents per múltiples delictes comesos a Catalunya

Els Mossos detenen dos joves amb antecedents i una menor per llançar objectes contra la Guàrdia Urbana de Figueres

Els Mossos detenen dos joves amb antecedents i una menor per llançar objectes contra la Guàrdia Urbana de Figueres

Camil Ysern, músic castelloní redescobert per Carles Coll

Camil Ysern, músic castelloní redescobert per Carles Coll

Illa aposta per un nou model de finançament autonòmic que reconegui les singularitats de Catalunya i les Balears

Illa aposta per un nou model de finançament autonòmic que reconegui les singularitats de Catalunya i les Balears

Les badies de Roses i Pals mantenen la veda de la sípia per segon any per conservar l'espècie

Les badies de Roses i Pals mantenen la veda de la sípia per segon any per conservar l'espècie

Trenta anys de la reintroducció de la primera llúdriga a l'Alt Empordà, l'inici de l'estesa a bona part de Catalunya

Trenta anys de la reintroducció de la primera llúdriga a l'Alt Empordà, l'inici de l'estesa a bona part de Catalunya

El jutge processa Íñigo Errejón per la presumpta agressió sexual a l’actriu Elisa Mouliaá

El jutge processa Íñigo Errejón per la presumpta agressió sexual a l’actriu Elisa Mouliaá
Tracking Pixel Contents