Frau digital

Si reps aquest correu d'Iberdrola, no cliquis cap enllaç: és una estafa

Els mails indiquen que l’usuari pot descarregar la seva factura mitjançant un enllaç que, aparentment, porta a l’Àrea Client, però que en realitat descarrega un fitxer maliciós

Una dona en un ordinador consultant el correu.

Una dona en un ordinador consultant el correu. / Freepik

Joan Soler

Figueres

Les estafes sempre han estat a l'ordre del dia, però amb la irrupció digital el problema s'ha agreujat notablement. Cada vegada són més els ciberdelinqüents que aprofiten l’entorn digital per fer-se passar per empreses o institucions amb l’objectiu d’apoderar-se de dades personals.

Un dels darrers casos que ha fet públic l'Instituto Nacional de Ciberseguridad —i que també recull l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya— és una campanya de correus electrònics fraudulents que suplanten la companyia elèctrica Iberdrola. “Els missatges informen l’usuari que pot consultar i descarregar la seva factura des d’un enllaç que, suposadament, obre l’Àrea Client d’Iberdrola. Però, en realitat, quan s’hi fa clic es descarrega un fitxer ‘.iso’ que conté programari maliciós capaç d’infectar el dispositiu i robar dades personals i bancàries”, expliquen des de l’agència catalana.

Segons detallen des del mateix organisme, el correu prové d’una adreça que no és l’oficial d’Iberdrola i utilitza assumptes similars a “Tu factura de electricidad de Iberdrola está lista”, “Verifica tu factura de electricidad” o “Es hora de ver tu factura de electricidad”.

El correu estafa.

El correu estafa. / INCIBE

Sensació d’urgència

A més, amb l’objectiu de generar una sensació d’urgència, la quantitat de la factura que es mostra és exageradament alta —des de 424 euros fins a 98.589 euros— per provocar que l’usuari s’espanti i faci clic a l’enllaç sense verificar-ne l’autenticitat.

“Si reps un correu amb aquestes característiques o similars, marca’l com a correu no desitjat i esborra’l. Si has descarregat el fitxer però no l’has executat, elimina’l de la carpeta de descàrregues i buida la paperera”, recomanen des de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Finalment, des de l'organisme recorden que “els ciberdelinqüents utilitzen el correu electrònic per distribuir programari maliciós i robar dades personals i bancàries. Cal desconfiar dels missatges inesperats que incloguin arxius adjunts o enllaços, encara que sembli que provenen d’una empresa legítima. En cas de dubte, contacta amb la companyia pels canals oficials i alerta el teu entorn sobre aquest tipus de frau”.

