Successos
"El violador del taxi" de Barcelona seguirà al carrer de moment
El TSJC confirma la sentència de 15 anys de presó contra Edison D. per abús sexual però no ordena presó fins que sigui ratificada pel Suprem
Guillem Sánchez
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de presó contra Edison D. D. O., un veí de Barcelona de 47 anys, per haver abusat sexualment de la seva neboda quan la víctima tenia només 10 anys. Però Edison, que ja va ser condemnat per agredir sexualment diverses turistes al seient posterior del taxi que conduïa i que és considerat un "agressor sexual en sèrie" pels Mossos d’Esquadra, seguirà al carrer fins que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre el seu cas.
La decisió del TSJC ratifica el que ja havia conclòs la sentència de l’Audiència de Barcelona el juliol del 2024: que Edison D. D. O. va violar de forma reiterada la seva neboda, amb qui va compartir habitatge al carrer d’Aragó de l’Eixample durant més d’un any, entre el 2013 i el 2014, quan la menor tenia entre 9 i 10 anys.
Seqüeles psicològiques
La justícia considera provat que Edison D. D. O. es masturbava davant la menor, l’obligava a fer-li tocaments, l’assetjava quan dormia i fins i tot va arribar a agredir-la amb penetració. Els abusos han deixat nombroses seqüeles psicològiques en la víctima, ara major d’edat. La resolució del TSJC ratifica que Edison va poder fer el que va voler amb la seva neboda perquè vivien al mateix domicili, era quasi 30 anys més gran que ella i exercia un rol de poder sobre la menor atesa la seva relació de parentiu.
Per tot això, el tribunal considera que va cometre els delictes d’abús sexual continuat a una menor, de corrupció de menors i d’exhibicionisme, tot i que rebaixa en algun temps la pena de presó de 15 anys i 9 mesos al considerar que en aquest procés s’han produït unes dilacions indegudes alienes al reu. Malgrat les seves conclusions, no ordena el seu ingrés a presó fins que la sentència sigui ferma. Com que Edison D. D. O. ha presentat també un recurs contra aquesta decisió, la sentència no serà ferma fins que ho dictamini el Tribunal Suprem.
Creure la víctima
El text del TSJC dona veracitat al relat fet per la víctima d’Edison D. D. O., que ja havia explicat a algun adult el que estava patint mentre la situació passava, però que no la van creure. No obstant això, quan EL PERIÓDICO va publicar que Edison D. D. O. és considerat un agressor sexual en sèrie pels Mossos d’Esquadra després d’agredir sexualment cinc turistes joves entre el 2016 i el 2017, la neboda, que fins aleshores no havia dit res per por de ser titllada de mentidera per segona vegada, es va animar a explicar-ho de nou a casa. Llavors sí que la van creure.
Entre el 2016 i el 2017, quan treballava conduint un taxi de Barcelona, Edison D. D. O. va ser denunciat per cinc turistes joves. Totes cinc, d’uns vint anys, van ser atacades amb pocs mesos de diferència de manera semblant: van pujar al seu taxi i Edison es va aprofitar del seu estat etílic per aturar-se i agredir-les sexualment.
