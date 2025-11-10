Cops de mar
L’heroi que va salvar tres turistes de morir ofegats: “Em vaig llançar al mar sense pensar-ho”
El cambrer Pedro López narra com es va tirar a l’aigua aquest dissabte per rescatar tres de les persones que van ser arrossegades per un cop de mar al moll de Puerto de la Cruz, a Tenerife
Leticia Dorta Lemus
"Em vaig llançar al mar sense pensar-hi. Vaig veure que queien unes vuit persones que eren a sobre de l’espigó del moll". És Pedro López, un jove de Tenerife que treballa com a cambrer al bar La Fragata a Puerto de la Cruz i que es va convertir en l’heroi d’aquest dissabte 8 de novembre, una jornada negra que tardarà a oblidar-se a les costes de Tenerife.
Un impuls indescriptible
La Fragata té un gran finestral des del qual es veu tot el front de l’espigó del moll de Puerto de la Cruz. Des d’allà, López va veure "una primera onada que va xocar contra el mur i una segona que se’ls va emportar", explica mentre treballa a un ritme frenètic un dia després de la tragèdia. En aquell moment, va sortir corrents. Va sentir un impuls indescriptible. "Jo soc així; no sé els altres, però jo soc així", remarca sense poder definir exactament el que el va portar a salvar la vida de tres dels turistes que van caure després del cop de mar.
A més de cambrer, és pescador professional, gran coneixedor de la mar i té un curs de primers auxilis avançat que li va facilitar les tasques de rescat. Amb ell, es va tirar una altra persona per ajudar, però no va servir de res perquè va estar a punt d’ofegar-se.
Un valent per a un dia tràgic
Pedro López és el valent protagonista d’aquest dissabte 8 de novembre. Un dia tràgic que es va saldar amb la vida de tres persones al litoral de Tenerife. En l’incident del moll, en què l’actuació del jove cambrer va ser crucial per no registrar més morts, va perdre la vida una turista. La dona, de 79 anys i nacionalitat holandesa, pertanyia a un dels cinc creuers que estaven, aquell mateix matí, al port de Santa Cruz. La resta d’accidents mortals d’aquesta jornada es van registrar a la costa de La Guancha, al bassal d’El Viento, on un veí de La Orotava de 43 anys va caure al mar; i al litoral de Granadilla d’Abona, on va aparèixer flotant el cos d’un pescador a la platja d’El Cabezo (El Médano).
Quant als ferits, la xifra de dissabte passat va ascendir a 15. Al Puerto de la Cruz, tres dels nou afectats van patir ferides de gravetat. D’altra banda, a Taganana, sis persones de nacionalitat francesa van ser arrossegades per un cop de mar a la platja de Roque de las Bodegas. En aquest últim cas, els turistes es van saltar un senyal que impedia el pas. La prealerta per fenòmens costaners es va activar divendres passat 7 de novembre i continuarà activa, previsiblement, fins dilluns 10 de novembre a la costa nord de Tenerife.
"Un dia terrorífic"
Això d’aquest dissabte 8 de novembre és habitual en un dia de temporal marítim a la costa de Puerto de la Cruz. La plantilla de cambrers de La Fragata estan farts de veure com els turistes cometen imprudències. L’Antonia, companya del Pedro i que considera que només amb el seu nom n’hi ha prou, porta tota la vida darrere de la barra del bar de Puerto de la Cruz. "Això d’ahir – dissabte 8 de novembre – va ser terrorífic", qualifica. Per a la cambrera, el pitjor de tot és que "aquesta gent estava passejant per l’espigó. La majoria de vegades que ha passat una cosa així, han sigut estrangers. La gent d’aquí no s’hi acostarà si el mar està així. Al mar se l’ha de respectar", sentencia.
Informació als hotels
"El que han de fer és posar als hotels una cosa que avisi els turistes de l’estat de la mar", considera l’heroi de La Fragata. En aquell moment, un client, que prefereix mantenir-se en l’anonimat i que també va veure l’accident, proposa que es col·loquin "pictogrames o senyals que alertin de l’estat del mar a la badia. Igual que existeixen per a la velocitat a les carreteres", llança a tall d’iniciativa de seguretat. Llavors, tots, al voltant de la barra, recorden un altre succés semblant al d’aquest cap de setmana. Va ser a finals dels noranta, fa gairebé trenta anys, però al mateix lloc i també amb turistes com a protagonistes de la tragèdia.
Set de cada 10
En aquest sentit, la dada evidencia una realitat: set de cada 10 persones mortes a les costes de les Canàries són estrangers. És una xifra que ofereix el president de l’associació "Canàries 1.500 quilòmetres de costa", Sebastián Quintana. "Els turistes venen aquí en mode avió, relaxats i sense informació", referint-se, per exemple, al desconeixement de la prealerta sobre fenòmens costaners adversos que estava decretada per al litoral del nord de Tenerife.
Perfils
Per Quintana, el gran problema és que "els avisos no arriben a la població flotant de l’arxipèlag. Irònicament, són els que més s’enfonsen a les Canàries", declara. A aquest perfil l’anomena imprudent inconscient: "És el turista, normalment europeu, qui desconeix per complet el funcionament del mar, que va per sèries", explica. Les onades més fortes venen agrupades. Sis o set trenquen amb força per donar pas a la calma durant uns minuts. "En aquests moments, quan el turista s’acosta per veure el mar i fer-se fotos, a traïció, comença la sèrie amb força", relata.
"Després hi ha l’imprudent conscient", prossegueix el president de l’entitat que estudia els ofegaments a les Canàries. Aquesta persona creu "controlar el mar perquè el coneix, s’ha criat a la costa i també té certa síndrome d’immortalitat", enumera Quintana i assenyala que "el pescador aparegut mort a El Médano podria complir aquest segon perfil". La prudència i la informació "són el millor salvavides" per no morir a les costes de les Canàries, segons l’expert.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda