Successos
“Em va violar més de trenta vegades…”: així va revelar una nena d’11 anys com el seu aviastre les agredia a ella i a les seves germanes
Les nenes, tres germanes de 6, 8 i 11 anys de Serranillos del Valle (Madrid), van declarar que l’home les obligava a beure "batuts de maduixa" que els feien "no recordar res". La fiscalia apunta que contenien cocaïna
Després de ser descobert per l’àvia de les menors, l’acusat li va enviar un missatge d’àudio reconeixent els fets: "M’entra l’obsessió al cap d’abusar i tocar-li les seves parts"
Fushan Equiza
"No ho entenc, el meu altre avi no em fa això". Així va començar a relatar l’infern a què el seu aviastre la sotmetia una de les tres víctimes del presumpte pederasta de Serranillos del Valle (Madrid) davant els agents de l’Equip d’Anàlisi del Comportament Delictiu (EACD) de la Guàrdia Civil. Els agents van explorar la nena, d’11 anys, el 2022, després que la nena reconegués davant la seva mare que la parella de la seva àvia, l’home de 63 anys a qui ella considerava el seu "avi", la violava.
La fiscalia demana per a Antonio A. V. 45 anys de presó per agredir sexualment d’aquesta menor i de les seves dues germanes, de 6 i 8 anys, durant un any i mig, des de finals del 2020 fins a mitjans del 2022, aprofitant la relació sentimental que mantenia amb l’àvia de les nenes. Després d’asseure’s aquests dies al banc dels acusats de l’Audiència de Madrid, el presumpte pederasta espera en llibertat la sentència.
Massatges als pits
D’acord amb el sumari del cas, al qual ha accedit el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, Antonio A. V., per a qui la família de les nenes sol·licita més de cent anys de presó, aprofitava les estones en què es quedava tot sol amb les menors per agredir-les sexualment. Les agressions van començar a finals del 2020 i es van produir a casa de l’àvia de les nenes, a la piscina de casa seva i en un parc, segons les investigacions.
En aquella data, l’home va començar a acostar-se a la major de les netes de la seva parella, dient a la nena, de només 11 anys, que "volia fer-li massatges perquè recordés el seu avi tota la vida". Mentre els hi feia, tocava la menor "a les seves parts i els seus pits", i li deia que "s’estava enamorant" d’ella, segons va explicar la nena a la Guàrdia Civil.
Un dels episodis més greus va passar, segons el relat de la més gran de les nenes, un dia en què estava amb el seu aviastre a la piscina de casa seva. Llavors, segons va explicar la menor a la Guàrdia Civil, l’home li "va retirar el biquini", la "va pujar a sobre d’ell, quan estava ja despullat, i la va penetrar via vaginal", d’acord amb l’escrit de la fiscalia. Segons va narrar a les agents, l’Antonio "la va violar més de trenta vegades", ja que els episodis passarien "cada dia".
"Una pastilla blanca"
L’acusat també va agredir sexualment les netes de la seva parella a casa seva, segons les conclusions del fiscal. "En presència de les altres dues germanes menors, a qui després de dispensar-los fluids que contenien drogues tòxiques amb la finalitat que cap d’elles pogués recordar les actuacions que sobre elles executava per no ser delatat, l’Antonio va obligar la menor d’11 anys a despullar-se, a col·locar-se sobre seu, i a mantenir a continuació relacions sexuals amb ella amb penetració". A més, afegeix el ministeri públic, l’acusat "va realitzar tocaments per la zona dels pits per sota de la roba" a les altres dues nenes. També, "per la zona dels genitals, mitjançant la introducció dels dits per la vagina".
Les tres menors van explicar als investigadors que el seu aviastre solia donar-los "batuts de maduixa" que els feien "no recordar res", a més d’obligar-les a empassar "una pastilla petita i blanca" que feia que es maregessin. En les anàlisis toxicològiques practicades a les tres nenes després de denunciar les agressions sexuals, no es van trobar restes de sedants. No obstant això, les mostres de pèl recollides de les nenes van reflectir, excepte en la més gran, petites quantitats de cocaïna.
"És com una droga"
Després de saber que la seva parella, l’àvia de les nenes, sospitava d’ell, el presumpte pederasta va marxar de casa seva, però poc després va enviar a la dona un missatge d’àudio en què confessava el que feia mesos que estava fent a la més gran de les nenes: "Vaig començar a acariciar-la. Vaig intentar una vegada tocar-li els pits, però ella es va sentir tallada i es va posar les mans […]. Em vaig continuar obsessionant amb elles, és com una droga […]. M’entra l’obsessió al cap d’abusar i tocar-li les seves parts […]. M’alegro que no anés a més, perquè la veritat ho estic passant malament […]. No sé com dir-te les coses perquè jo a tu t’estimo molt i tampoc podia evitar-ho".
Aquest missatge ha sigut una de les proves més importants contra ell en el judici. Però malgrat això, davant el jutge, l’home ha negat els fets i ha defensat la seva innocència. Antonio A. V. assegura que "mai" ha abusat de les nenes i "mai" les ha drogat. El seu advocat afirma que quan l’acusat va enviar aquest àudio estava en "estat de xoc" i va confessar una cosa que no havia fet.
"Nines sota el llit"
Però les exploracions realitzades a les tres menors per part dels especialistes són contundents: "L’avi ficava la tata en carrerons i després sortia plorant", va explicar la nena de nou anys als agents. La nena també va recordar com va veure una vegada "l’avi amb els pantalons pels genolls i la tata en braços plorant i espantada".
Els abusos i les amenaces eren part de la vida quotidiana de les nenes, segons el sumari. Les nenes van explicar a la Guàrdia Civil que el seu aviastre les espantava advertint-les que si explicaven alguna cosa a la seva àvia o als seus pares "els faria coses dolentes a elles també". També van explicar que l’Antonio tenia nines de vudú i "si deien alguna cosa, apareixien sota el seu llit". En les exploracions, la nena de set anys estava terroritzada amb què els ninots del seu aviastre "apareguessin sota el seu llit".
Unes cases abandonades
L’Antonio no és l’únic investigat en el cas. Juntament amb ell també està acusat Fernando O. V., un amic seu que, segons la fiscalia, també hauria participat en alguns dels abusos sexuals a les nenes: "En alguna ocasió, de manera concertada i coordinada amb ell, l’Antonio es traslladava amb les menors a unes cases abandonades als afores de la localitat de Serranillos del Valle, a prop del punt net, on els dispensava drogues tòxiques (cocaïna) sota l’aparença de ser sucs, i procedia a realitzar actes sexuals amb elles".
El seu amic, segons l’escrit del fiscal, "no només era coneixedor de les pràctiques sexuals de l’Antonio amb les seves netes, sinó que hi participava". La fiscalia demana que sigui condemnat a set anys de presó.
Canvi de versió
L’advocat de l’Antonio ha afirmat durant el judici que els testimonis de les nenes estan "dirigits" i assegura que no són veraços. El lletrat defensa que les nenes han canviat diverses vegades el seu relat dels fets. Primer, les menors van relatar "petits" abusos i no va ser fins més tard quan van parlar de violacions, argumenta. No obstant això, les agents de l’EACD han declarat davant del jutge que "el relat de les víctimes és versemblant" per la quantitat de "detalls sensorials que van aportar" i per l’"estructura lògica de la seva narració". De la mateixa manera, la psicòloga forense que va avaluar les menors també va concloure que els testimonis de les tres nenes són "creïbles".
