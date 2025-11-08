Vuit detinguts per robatoris en cases aïllades a tot Catalunya, també a l'Alt i el Baix Empordà
Els arrestats formaven part de tres grups criminals diferents que actuaven de forma similar
ACN
Els Mossos d’Esquadra han detingut vuit persones relacionades amb 19 robatoris a diferents domicilis d’arreu de Catalunya comesos en dos mesos, entre el 23 d’agost i el 25 d’octubre. Segons informa la policia en un comunicat, els detinguts formaven part de tres grups criminals diferents, però que tenien un ‘modus operandi’ similars. Estan acusats de cometre robatoris amb força, principalment a cases aïllades, amb molta rapidesa i mobilitat i utilitzant vehicles de lloguer a nom de tercers per evitar ser identificats fàcilment. També cometien un gran nombre d’assalts en pocs dies o, fins i tot, en la mateixa jornada.
Primer grup
Un dels grups desmantellats estava format per quatre persones, d’entre 23 i 26 anys, a qui se’ls atribueix la comissió de vuit robatoris amb força a domicilis. Segons els Mossos, aquest grup va cometre tres robatoris en un mateix dia, el 3 de setembre, en una casa de Bolvir i en domicilis de Berga i de Sant Fruitós de Bages.
Els investigadors també van concloure que eren els autors de tres temptatives de robatori a l’interior de domicili a Masos de Pals, a Pals, Gualta i Girona el 13 de setembre, a més d’un robatori a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), i un altre a Camprodon (Ripollès), en aquest cas el 25 d’octubre).
Els Mossos els van detenir el 27 d’octubre a Calella (Maresme), Manlleu (Osona) i Tordera (Maresme). En aquest últim municipi, els investigadors van identificar un dels domicilis utilitzats pel grup, on es van localitzar rellotges, joies i eines susceptibles de ser utilitzades per accedir als immobles.
Segon grup
Pel que fa al segon dels grups criminals, la policia ha detingut dos dels seus membres, de 24 anys. Un d’ells va ser arrestat el 21 d’octubre a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), i l’altre el 29 d’octubre a Tordera (Maresme). En l’últim cas, va ser en arrestat en una entrada i registre corresponent a la investigació anterior, fet que per als Mossos demostra la relació que hi havia entre ells, tot i tractar-se de grups que operaven amb independència.
En aquest cas, se’ls atribueix dos robatoris amb força a domicilis de Torà (Solsonès) comesos el 24 de setembre. Segons informa la policia, els autors també van utilitzar un vehicle de lloguer per apropar-se i fugir del lloc després dels assalts, però en un dels casos, els individus van ser alertats pels veïns, fet que va provocar una fugida precipitada del lloc. Gràcies a la informació aportada pels testimonis i la posterior investigació, els agents van localitzar el vehicle dels assaltants en una localitat propera, una troballa clau per a les dues detencions.
Tercer grup
Finalment, pel que fa al tercer grup, els Mossos han detingut dos homes de 24 i 27 anys. El 25 de setembre, uns agents van interceptar un vehicle a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) quan presumptament tornava de cometre un robatori i van detenir els dos ocupants. La investigació havia començat amb un robatori amb força en un domicili de Sant Vicenç de Castellet a finals d’agost, on s’havien sostret objectes de valor, diners en efectiu i un vehicle.
La investigació va relacionar els detinguts amb vuit robatoris més, principalment a cases aïllades, a les comarques del Baix Llobregat, el Baix Camp, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l’Alt Empordà i l’Alt Camp.
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Javi Martín serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Figueres
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- Gael Rodríguez i Jordi Masquef debaten sobre 'recuperar el prestigi' de Portbou i Figueres
- Presó provisional per a l'home detingut per agredir sexualment una dona de 91 anys a Garriguella
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà