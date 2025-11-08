Tres detinguts pel matrimoni forçat d'una menor de 14 anys a canvi de 5.000 euros i 5 ampolles de whisky
La nena va desaparèixer a Navarra i els Mossos la van localitzar a les Borges Blanques
ACN
Tres persones han estat detingudes pel matrimoni forçat d'una menor de 14 anys. Els detinguts són un noi de 21 anys que s'hauria casat amb la nena i els pares del jove. La policia creu que van pagar als progenitors de la menor 5.000 euros, 5 ampolles de whisky i alguns aliments bàsics. La transacció s'hauria fet a Corella, a Navarra. El 3 d'octubre la Policia Local del municipi va rebre informació que apuntava al casament forçat i ho va comunicar a la Guàrdia Civil, que va emetre a un Assenyalament Policial per localitzar-la. Els Mossos d'Esquadra de les Borges Blanques la van trobar el mateix dia pidolant a la sortida d'un supermercat d'aquest municipi.
La informació rebuda per la Policia Local de Corella apuntava que una parella de la comunitat romaní havia venut una filla de 14 anys per casar-la amb un home. El cos municipal va contactar amb la Guàrdia Civil i els serveis socials per comprovar els fets i es va emetre l'Assenyalament Policial per localitzar la menor i posar-la sota protecció.
Aquests moviments van tenir lloc el 3 d'octubre, el mateix dia que els Mossos de les Borges Blanques rebien un avís per la presència d'una menor demanant almoina a la sortida d'un supermercat. La nena anava indocumentada i la van traslladar a comissaria per identificar-la. Poc després es van presentar una parella que es va identificar verbalment com a tiets de la nena.
Els investigadors van seguir fent comprovacions de les dades i els va saltar l'alerta emesa per la Guàrdia Civil. Entre les comprovacions, van localitzar un perfil d'una xarxa social de les persones implicades, on entre altres hi havia fotografies del casament de la menor amb un home i amb la parella que s'havien presentat com a tiets de la nena, que van resultar ser els pares del nuvi.
L'endemà, els Mossos van contactar amb la Guàrdia Civil de Corella, que encara estaven fent comprovacions, i finalment aquests els van confirmar que els pares havien venut la nena per 5.000 euros, 5 ampolles de whisky i alguns aliments bàsics, perquè es casés amb el fill major d'edat de la parella resident a Mollerussa.
Els agents es van adreçar al domicili de la parella i els van detenir al costat del fill de 21 anys. Els atribueixen delictes tràfic d'éssers humans, matrimoni forçat i mendicitat infantil.
La menor va quedar sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Javi Martín serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Figueres
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- Gael Rodríguez i Jordi Masquef debaten sobre 'recuperar el prestigi' de Portbou i Figueres
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Les imatges del Fòrum empresarial Peralada 2025