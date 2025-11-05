Successos
Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d’Amazon valorats en prop de 200.000 euros
Dues empreses transportistes denuncien després que el gegant del comerç online detectés el robatori a l’arribar el camió al seu destí
Teresa Domínguez
Gairebé 4.000 paquets, valorats en més de 193.000 euros, van desaparèixer com per art de màgia de l’interior d’un camió que transportava enviaments d’Amazon entre Alemanya i Espanya sense que, sis mesos després, s’hagi pogut aclarir qui va perpetrar el robatori, quan i de quina manera. Els fets van ser denunciats per l’empresa transportista de Riba-roja de la qual se serveix el gegant nord-americà del comerç electrònic a Espanya per a la major part del trànsit de mercaderies per carretera el maig passat. Sis mesos després, no hi ha ni rastre dels lladres. Ni tan sols sospites, malgrat que hi ha denúncies a les comissaries de la Policia Nacional dels municipis de Torrent i Paterna.
Tot va començar el març passat, quan el camió carregat amb els productes que Amazon havia de distribuir a compradors finals a Espanya va arribar al centre logístic BCN8, en un polígon de Sabadell. Es tracta del vuitè centre logístic de la companyia a la província de Barcelona i, segons diferents fonts consultades per Levante-EMV, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, els robatoris a camions que pernocten als voltants d’aquests magatzems estan a l’ordre del dia. "Ja no només assalten els vehicles que s’aturen a dormir a les àrees de descans de l’autopista, sinó que els segueixen fins als polígons, especialment als voltants dels magatzems i centres de distribució de paqueteria", explica una font coneixedora d’aquest tipus de trames criminals.
Segons la informació a què ha tingut accés aquest diari, el camió, d’una empresa amb seu a Romania, havia iniciat el viatge al magatzem de la corporació nord-americana ubicat als afores de Mönchengladbach, batejat com DUS4 perquè és el quart centre logístic de l’àrea de Düsseldorf, a finals del mes de març passat. El camioner va recórrer els 1.461 quilòmetres que separen els dos centres de distribució per la ruta habitual, que passa pels Països Baixos, Bèlgica i França, i no va detectar cap anomalia fins a arribar al destí, als molls de càrrega del magatzem de Sabadell, el 30 de març.
"Jo no disposava de camions"
Pel que sembla, la sostracció va ser detectada gràcies al sistema de control de la companyia, que consisteix, entre altres coses, a gravar l’interior dels camions al finalitzar la càrrega en origen i abans d’iniciar la descàrrega en destí. Gràcies a això i a l’inventariat d'allò que conté cada remolc en trànsit, els operaris de BCN8 van detectar que faltaven ni més ni menys que 3.767 paquets de diferents mides i continguts, sense que en aquell moment, finals de març passat, es pogués valorar la mercaderia desapareguda.
Amazon va comunicar els fets a l’empresa amb què havia contractat aquest port, la firma de Riba-roja que, segons el seu propietari, és "el principal transportista de la companyia a Espanya". I aquí comença el galimaties. El propietari de la firma explica: "En aquell moment jo no disposava de camions lliures, perquè Amazon tant et contracta sis o set viatges en una setmana com està dues setmanes sense demanar-te res, i lògicament jo tenia els vehicles en altres viatges".
Subcontractat fins a quatre vegades?
Per aquesta raó, l’empresa va buscar la solució subcontractant el port amb una altra mercantil del transport, en aquesta ocasió, de Paterna. Però aquesta tampoc va materialitzar el viatge per la mateixa raó: no tenia disponibilitat de vehicles per cobrir el trajecte entre Mönchengladbach i Sabadell en la data requerida per Amazon, així que també va subllogar el servei, aquesta vegada amb una altra mercantil de transports, però de Romania, "que sembla que tampoc ho va fer i ho va passar a uns altres, també romanesos, com nosaltres i com els de Paterna", detalla el transportista de Riba-roja.
Ell va denunciar els fets tot just rebre la notificació d’Amazon. Ho va fer a la comissaria de la Policia Nacional de Torrent. I fa tot just uns dies, va presentar denúncia la firma de Paterna, a la comissaria local, una vegada que el gegant del comerç electrònic, que entrega al voltant d’1,6 milions de paquets cada dia a escala mundial, va rebre la notificació de la valoració dels productes sostrets en el trajecte entre DUS4 i BCN8: 193.174 euros. En els dos casos, les denúncies han sigut arxivades "per falta d’autor conegut", una cosa habitual quan es desconeix qui ha comès el delicte, a l’espera que una investigació policial i judicial permeti situar en el temps i ’espai el robatori i imputar-lo a una persona o persones concretes, ja que llavors el cas podria ser reobert i els culpables portats davant la Justícia.
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
- Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular
- Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres
- Roses alça la veu: el sector pesquer reclama el dret a treballar davant la crisi que sacseja la Mediterrània
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- Santi Vila: 'Junts per Catalunya té molt bons alcaldes i pèssims parlamentaris
- Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències