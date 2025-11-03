Successos
Els Mossos "cacen" un lladre "spiderman" que en 45 dies va robar en una vintena d’habitatges
Els agents remarquen "l’activitat delinqüencial frenètica" del sospitós, que s’amagava en domicilis ocupats per evitar ser localitzat
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir la setmana passada un lladre d’habitatges del barri del Carmel de Barcelona després de muntar un dispositiu especial a la zona. Entre l’11 de setembre i el 30 d’octubre havia comès 16 assalts en cases ocupades, un altre robatori amb força i un atracament al carrer. També està acusat d’estafa amb targeta de crèdit. Es tracta d’un lladre molt actiu que escalava les façanes per accedir als pisos en els quals robava i que s’amagava en habitatges ocupats, segons la policia, cosa que en va dificultar l’arrest.
El sospitós, de 37 anys, va ser detingut quan tornava de cometre dos robatoris. Va començar a actuar l’11 de setembre i va tenir en perill la policia amb una "activitat delinqüencial frenètica" fins que el van atrapar el 30 d’octubre per la zona del Carmel. Per això, els Mossos van haver de fer un dispositiu especial per atrapar-lo.
Després dels primers robatoris els agents van aconseguir identificar el sospitós gràcies a les càmeres de seguretat. Era un lladre multireincident amb unes 19 detencions prèvies. Tot i això, no aconseguien atrapar-lo, ja que aprofitava la cobertura que li donaven coneguts seus que vivien en pisos ocupats de manera il·legal i mai no dormia als mateixos domicilis.
El dispositiu policial va comptar amb la presència d’agents de la comissaria d’Horta-Guinardó de paisà i uniformats així com ARRO que van controlar tot el barri. Després de constatar que estava en un pis del carrer Sigüenza el van detenir el 30 d’octubre quan tornava d’assaltar dos habitatges.
El sospitós accedia a l’interior dels domicilis escalant la façana, de vegades descalç, i aprofitava per sostreure joies i objectes de valor, telèfons mòbils i altres aparells tecnològics i diners en metàl·lic. En total, es va emportar uns 6.000 euros en efectiu. El detingut va passar a disposició judicial dissabte passat.
