Troben 27 gossos morts en una furgoneta que viatjava en un ferri de Barcelona a Palma
El Seprona ha obert una investigació
ACN
Barcelona
La Guàrdia Civil investiga la mort de 27 gossos en una furgoneta transportada en ferri de Barcelona a Palma. Concretament, segons ha confirmat el mateix cos policial a l'ACN, s'ha fet càrrec de la investigació el Seprona, que està pendent del resultat de les necròpsies dels animals morts. Fonts policials han explicat que la furgoneta venia de Lituània amb 36 gossos i va arribar fins a Palma des de Barcelona, on el vehicle va ser carregat en un ferri. Les mateixes fonts han indicat també que els gossos són de diferents races i amos i els havien portat fins a Lituània per una batuda de caça. En arribar a Palma aquest dissabte al matí, 27 dels 36 gossos eren morts.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota
- Recepta: així pots fer panellets a casa fàcilment
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la DANA, ingressada a l’hospital després de patir una crisi
- Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'1 i 2 de novembre a l'Alt Empordà
- El Rally Costa Brava Històric es posa en marxa des de Sant Feliu de Guíxols abans d'aterrar a Empuriabrava