Un nadó de pocs mesos, en estat crític després d'un accident de trànsit a l'Ampolla
El menor viatjava en un vehicle que s'ha sortit de la via i ha bolcat
EFE
Un nadó de pocs mesos es troba en estat crític i un altre menor i tres adults en estat menys greu a conseqüència de l'accident que han patit amb el cotxe en el qual viatjaven a l'autopista AP-7 al seu pas per l'Ampolla (Baix Ebre), han informat a EFE fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) han indicat a EFE que l'accident ha tingut lloc minuts abans de les vuit del matí en el quilòmetre 308 de l'AP-7, en sentit sud, on el vehicle en què viatjaven les cinc víctimes ha sortit de la via i ha bolcat.
Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat quatre ambulàncies i un helicòpter del SEM, amb el qual han evacuat el bebè fins a l'hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
Amb les ambulàncies han traslladat a l'altre menor i dos adults a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, i a un altre adult a l'hospital Verge de la Cinta, a Tortosa (Baix Ebre).
Al lloc de l'accident han treballat també els efectius de tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han desconnectat les bateries del cotxe i han netejat la calçada de l'autopista.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota
- Recepta: així pots fer panellets a casa fàcilment
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la DANA, ingressada a l’hospital després de patir una crisi
- Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'1 i 2 de novembre a l'Alt Empordà
- El Rally Costa Brava Històric es posa en marxa des de Sant Feliu de Guíxols abans d'aterrar a Empuriabrava