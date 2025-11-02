Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona ferida en caure amb el cotxe per un talús a Lloret de Mar

El cotxe ha acabat xocant amb un arbre

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra indica un accident

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra indica un accident / SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Núria León

Una dona ha resultat ferida després de tenir un accident amb el cotxe a la C-63, al terme municipal de Lloret de Mar. L'avís s'ha rebut aquest diumenge al matí, al voltant de 2/4 d'11. Per causes que es desconeixen la conductora i única ocupant del vehicle ha perdut el control i ha acabat sortint de la via. Ha caigut per un petit talús i ha acabat impactant contra un arbre.

Els Bombers han treballat amb dues dotacions. El SEM ha traslladat la dona a l'Hospital Trueta de Girona. Encara no ha transcendit quin és el seu estat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents