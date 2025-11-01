Els Bombers apaguen un incendi en un garatge d’Anglès sense ferits
Quatre dotacions han treballat per apagar les flames
Redacció
Un incendi declarat aquesta matinada al carrer Avellaneda d’Anglès ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís s’ha rebut a les 1:55h , quan diversos veïns han alertat d’un foc en un garatge situat a la planta baixa d’un edifici de dues plantes.
En arribar, els efectius han treballat per apagar les flames i assegurar l’edifici. El foc ha quedat confinat al garatge i no ha provocat ferits ni danys estructurals greus.
Un cop extingit l’incendi, els Bombers han ventilat la zona i han revisat l’immoble per garantir-ne la seguretat.
- El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota
- Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'1 i 2 de novembre a l'Alt Empordà
- El Rally Costa Brava Històric es posa en marxa des de Sant Feliu de Guíxols abans d'aterrar a Empuriabrava
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres