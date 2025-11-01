Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cremen totalment dues caravanes en un càmping a Campdevànol

Dues dotacions dels bombers van actuar en l'incendi

Arxiu

Arxiu / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Aquesta matinada, a les 00:28 hores, un incendi ha cremat completament dues caravanes al càmping Melí Garradell, a Campdevànol. Una tercera caravana s'ha vist afectada per la calor del foc.

Dues dotacions de bombers van actuar ràpidament per controlar les flames i evitar que el foc es propagés a la tercera caravana. Una de les propietàries d'una de les caravanes va ser atesa pel SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) per un atac d'ansietat a causa de l'incident. No hi va haver fertis..

