Un ferit en bolcar un cotxe a Sant Cristina d'Aro

Un home ha estat traslladat a l'Hospital Trueta

El cotxe bolcat a la C-65

El cotxe bolcat a la C-65 / Arxiu Particular

Núria León

Un home ha resultat ferit després de bolcar el cotxe que conduïa a Santa Cristina d'Aro. L'avís s'ha rebut a les 7.15h d'aquest diumenge a la carretera C-65 en direcció Sant Feliu de Guíxols. Per causes que es desconeixen el vehicle ha perdut el control i ha topat amb el guarda-raïl i, finalment, ha quedat bolcat en un petit terraplè.

Dues dotacions de Bombers han treballat en l'execració del ferit, que estava atrapat mecànicament a l'interior del cotxe. El SEM l'ha traslladat en estat lleu a l'Hospital Trueta de Girona.

