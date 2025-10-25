Víctimes de la dana clamen per "no caure en l'oblit" i demanen justícia i reparació: "Continuem necessitant ajuda"
Centenars de persones omplen el Teatre Olympia de València per recordar els 229 finats, un any després de la tragèdia
ACN
Víctimes de la dana han tornat a alçar la veu aquest dissabte per exigir que la tragèdia "no caigui en l'oblit", quan tot just fa un any dels fets. En un acte solemne celebrat al Teatre Olympia de València, han exigit "veritat, justícia i reparació" i han avisat que encara necessiten ajuda i acompanyament. Centenars d'afectats i membres d'associacions de víctimes, han omplert el recinte per recordar els 229 ciutadans que van perdre la vida a causa del temporal. Durant l'acte, s'ha projectat una llista amb els noms dels finats i s'ha homenatjat la seva memòria. L'Associació Víctimes Dana ha aprofitat per fer una crida a omplir els carrers de València i Alacant amb les mobilitzacions previstes per aquesta tarda.
En un acte molt emotiu que s’ha celebrat a l’icònic teatre valencià Olympia, les víctimes han indicat que “un any després de la tragèdia, les principals reivindicacions continuen estant al voltant de la veritat, la justícia i la reparació”. Han recordat que continuen “necessitant ajuda” i han advertit que “seria injust que el que va passar el 29 d’octubre del 2024 caigués en l’oblit”.
Diversos afectats han aprofitat la cita per explicat que encara conviuen amb el dolor que van causar les riuades. En aquest sentit, han remarcat que l’objectiu de la trobada ha estat recordar amb “solemnitat” tots els que van perdre la vida a causa del temporal. “Necessitàvem un lloc on expressar les nostres emocions amb certa intimitat, ara que fa un any de l’arribada de la pluja”, han apuntat des de l’Associació Víctimes Dana, una de les entitats de víctimes majoritàries que ha pres part en la cita.
També s’hi ha sumat l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Julio. “Per a totes i tots és clar que la prevenció del govern de la Generalitat valenciana anys després, va tornar a fallar, cobrant-se la vida de massa innocents”, han manifestat les víctimes.
En aquest mateix sentit, els afectats han agraït l’ajuda rebuda: “Era de justícia homenatjar a tots els cossos de seguretat de l’Estat, com també als milers de voluntaris que varen treballar incessantment per la reconstrucció”, han rememorat.
Així mateix, han destacat el suport rebut per part d’artistes i creadors que han volgut sumar-se a l’acte d’homenatge com el músics i cantants Pau Alabajos, Miquel Gil, Eva Romero, Vicent Colonques i la Muixeranga d’Algemesí. A més, han donat les gràcies als músics d’Último Pasillo, que han cedit a les associacions la cançó ‘Lladres de sobretaula’, un tema que denuncia la falta de responsabilitat política, l'abandó als afectats i la distància entre les institucions i la realitat dels pobles.
L'Associació Victimes Dana han fet una crida a omplir els carrers de València i Alacant amb les manifestacions previstes per aquest dissabte a la tarda: “Serà el moment de traslladar al carrer les nostres reivindicacions. Confiem que el poble valencià ens continuarà acompanyant en la nostra lluita”, ha sentenciat.
